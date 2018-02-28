Итоги Пхенчхана-2018. Так сколько медалей у нас в итоге отнял МОК?
Это окончание материала, в котором мы оцениваем выступление россиян в разных видах спорта на ХХIII зимних Олимпийских играх.
Вчера речь шла о семи успешных для нас (в той или иной степени) видах олимпийской программы. Сегодня — вторая, «грустная» половина, а также суммарный результат.
ПРОВАЛИВШИЕСЯ: БИАТЛОН, САНИ И… КЕРЛИНГ
Керлинг
Ожидалось (прогноз перед Играми с учетом дисквалификаций*): 1 медаль (0 золотых).
Получилось: 0 медалей.
Было бы в полном составе (прогноз*): 0 медалей.
Напомню, еще осенью планировалось, что Россию в Пхенчхане будет представлять команда Анны Сидоровой. Но потом, когда та неудачно выступила на чемпионате Европы, была назначена дополнительная серия отборочных матчей, и это серию у Сидоровой уверенно выиграла менее опытная четверка — скипа Виктории Моисеевой. Крахом которой на Играх все и закончилось.
«Псевдомедаль» с допингом в одном виде — и суматошный отбор с отрицательным результатом в другом. Разве это не провал?
Биатлон
Ожидалось: 0 медалей.
Получилось: 0 медалей.
Было бы в полном составе: 2 медали (1 золотая).
Наша «стыдоба № 1» этой Олимпиады. Даже с таким, сильно урезанным составом (без Антона Шипулина и всего с четырьмя спортсменами — Антоном Бабиковым, Матвеем Елисеевым, Татьяной Акимовой и Ульяной Кайшевой) можно было выступить подостойнее, чем максимум 15-е место в личных гонках и девятое в смешанной эстафете. Конькобежцы пострадали не меньше (о лыжниках даже не говорю), но они хотя бы трепыхались — и в итоге сбили
Сани
Ожидалось: 1 медаль (0 золотых).
Получилось: 0 медалей.
Было бы в полном составе: 1 медаль (0 золотых).
Очень странная история. Здесь отстранения тоже были, но не такие кардинальные: да, сборная потеряла Татьяну Иванову (претендовать на личную медаль ей было бы трудно, хотя в эстафете могла здорово помочь) и главного тренера Альберта Демченко, зато сохранила весь потенциал в главном виде — мужских одиночных санях. А потом — сама растеряла его, как на трассе, так и за ее пределами. Роман Репилов держался в тройке лидеров две попытки из четырех, однако напрочь испортил третью (итог — восьмое место). Семен Павличенко же вообще «отвалился» сразу и после соревнований учинил публичный скандал. Мол,
Одна из, казалось бы, самых успешных наших зимних федераций вдруг очутилась у разбитого корыта. Что ж, сюрпризы на этих Играх были не только положительными.
Сноуборд
Ожидалось: 2 медали (0 золотых).
Получилось: 0 медалей.
Было бы в полном составе: 0 медалей.
К Николаю Олюнину, который вынужден был отказаться от продолжения борьбы в
Сначала в квалификации, где было очень важно попасть в первую восьмерку и получить высокий номер «посева» в
«НИКАКИЕ»: БОБСЛЕЙ ТЕПЕРЬ ХУЖЕ ТРАМПЛИНА?
Бобслей, горные лыжи, двоеборье, прыжки с трамплина
Ожидалось (в сумме): 0 медалей.
Получилось: 0 медалей.
Было бы в полном составе: 0 медалей.
У каждой страны есть неразвитые виды спорта, где она ни на что не претендует. И у зимней России их, кстати, не так много. Печально другое: наша группа «никаких» дисциплин этой зимой, похоже, неожиданно пополнилась бобслеем, где четыре года назад в Сочи мы взяли два золота.
Теперь и этих титулов-2014 нет, и в Пхенчхане наши выше 15-го места (совсем как в биатлоне!) не поднимались. Причем я не думаю, что эти результаты медально улучшил бы отстраненный от игр-2018 сильнейший пилот страны Александр Касьянов: бобслей сильно зависит от технической составляющей, а разговоры о том, что у россиян нет денег на новые бобы, шли уже давно. Непонятно одно: почему до сих пор возглавляет национальную федерацию Александр Зубков? Которого лишили двух титулов Сочи-2014 и при котором у нынешней команды нет свежих «машин». Зато есть очередной
Собственно, а чем бобслей под его руководством лучше привычно безнадежных прыжков с трамплина?
ИТОГ: ЦЕНА
Если сложить все, перечисленное в обеих «сериях», то получается: россияне в Пхенчхане взяли на шесть медалей больше, чем ожидалось, зато по золоту выступили ровно так, как предсказывал «Советский спорт». Что же касается прогноза на вариант «в оптимальном составе» — без
Еще обязательно нужно уточнить: сколько именно наград мы потеряли конкретно
Солидная «утруска», что и говорить. Хотя надо признать и другое: что два золота, что пять, что шесть — до норвежцев с немцами (по 14) и канадцами (11) все равно далековато.
Медали России на Играх в Пхенчхане
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