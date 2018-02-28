Итоги Пхенчхана-2018. Так сколько медалей у нас в итоге отнял МОК?

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Вчера речь шла о семи успешных для нас (в той или иной степени) видах олимпийской программы. Сегодня — вторая, «грустная» половина, а также суммарный результат.

ПРОВАЛИВШИЕСЯ: БИАТЛОН, САНИ И… КЕРЛИНГ

Керлинг

Ожидалось (прогноз перед Играми с учетом дисквалификаций*): 1 медаль (0 золотых).

Получилось: 0 медалей.

Было бы в полном составе (прогноз*): 0 медалей.

Да-да, именно керлинг. А что? Бронзу в дабл-миксте у нас отобрали, едва дав пощупать, — из-за мельдония в допинг-пробе Александра Крушельницкого. А женская сборная с треском провалила олимпийский турнир, потерпев в девяти матчах семь поражений, в том числе со счетом 3:10 и 2:11.

Напомню, еще осенью планировалось, что Россию в Пхенчхане будет представлять команда Анны Сидоровой. Но потом, когда та неудачно выступила на чемпионате Европы, была назначена дополнительная серия отборочных матчей, и это серию у Сидоровой уверенно выиграла менее опытная четверка — скипа Виктории Моисеевой. Крахом которой на Играх все и закончилось.

«Псевдомедаль» с допингом в одном виде — и суматошный отбор с отрицательным результатом в другом. Разве это не провал?

Биатлон

Ожидалось: 0 медалей.

Получилось: 0 медалей.

Было бы в полном составе: 2 медали (1 золотая).

Наша «стыдоба № 1» этой Олимпиады. Даже с таким, сильно урезанным составом (без Антона Шипулина и всего с четырьмя спортсменами — Антоном Бабиковым, Матвеем Елисеевым, Татьяной Акимовой и Ульяной Кайшевой) можно было выступить подостойнее, чем максимум 15-е место в личных гонках и девятое в смешанной эстафете. Конькобежцы пострадали не меньше (о лыжниках даже не говорю), но они хотя бы трепыхались — и в итоге сбили кое-какое масло из кислого пхенчханского молока, а биатлон… Биатлон вяло утонул, толком не выпустив ни одного пузыря на поверхность. Теперь национальную федерацию по этому виду спорта ждут неизбежно-кардинальные перемены.

Сани

Ожидалось: 1 медаль (0 золотых).

Получилось: 0 медалей.

Было бы в полном составе: 1 медаль (0 золотых).

Очень странная история. Здесь отстранения тоже были, но не такие кардинальные: да, сборная потеряла Татьяну Иванову (претендовать на личную медаль ей было бы трудно, хотя в эстафете могла здорово помочь) и главного тренера Альберта Демченко, зато сохранила весь потенциал в главном виде — мужских одиночных санях. А потом — сама растеряла его, как на трассе, так и за ее пределами. Роман Репилов держался в тройке лидеров две попытки из четырех, однако напрочь испортил третью (итог — восьмое место). Семен Павличенко же вообще «отвалился» сразу и после соревнований учинил публичный скандал. Мол, из-за Демченко ему давали «не те» сани.

Одна из, казалось бы, самых успешных наших зимних федераций вдруг очутилась у разбитого корыта. Что ж, сюрпризы на этих Играх были не только положительными.

Сноуборд

Ожидалось: 2 медали (0 золотых).

Получилось: 0 медалей.

Было бы в полном составе: 0 медалей.

К Николаю Олюнину, который вынужден был отказаться от продолжения борьбы в борд-кроссе из-за падения с переломом ноги, никаких претензий быть не может. А вот в параллельном гигантском слаломе наша супертитулованная команда (несколько экс-чемпионов мира плюс триумфатор Сочи-2014 Вик Уайлд) выступила, мягко говоря, слабенько.

Сначала в квалификации, где было очень важно попасть в первую восьмерку и получить высокий номер «посева» в плей-офф. Потом в 1/8 финала, где благополучно вылетели все этот номер не получившие. И, наконец, на последнем рубеже оступилась Алена Заварзина, которой, напротив, удалось показать в квалификации второе время и, соответственно, получить преимущество быстрейшей, «красной» трассы вплоть до финала, но… Увы, как в ½, так и в заезде за бронзу Заварзина упала: «деревянное» четвертое место.

«НИКАКИЕ»: БОБСЛЕЙ ТЕПЕРЬ ХУЖЕ ТРАМПЛИНА?

Бобслей, горные лыжи, двоеборье, прыжки с трамплина

Ожидалось (в сумме): 0 медалей.

Получилось: 0 медалей.

Было бы в полном составе: 0 медалей.

У каждой страны есть неразвитые виды спорта, где она ни на что не претендует. И у зимней России их, кстати, не так много. Печально другое: наша группа «никаких» дисциплин этой зимой, похоже, неожиданно пополнилась бобслеем, где четыре года назад в Сочи мы взяли два золота.

Теперь и этих титулов-2014 нет, и в Пхенчхане наши выше 15-го места (совсем как в биатлоне!) не поднимались. Причем я не думаю, что эти результаты медально улучшил бы отстраненный от игр-2018 сильнейший пилот страны Александр Касьянов: бобслей сильно зависит от технической составляющей, а разговоры о том, что у россиян нет денег на новые бобы, шли уже давно. Непонятно одно: почему до сих пор возглавляет национальную федерацию Александр Зубков? Которого лишили двух титулов Сочи-2014 и при котором у нынешней команды нет свежих «машин». Зато есть очередной допинг-случай Надежды Сергеевой.

Собственно, а чем бобслей под его руководством лучше привычно безнадежных прыжков с трамплина?

ИТОГ: ЦЕНА ДОПИНГ-СКАНДАЛОВ — 11 МЕДАЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 4 ЗОЛОТА

Если сложить все, перечисленное в обеих «сериях», то получается: россияне в Пхенчхане взяли на шесть медалей больше, чем ожидалось, зато по золоту выступили ровно так, как предсказывал «Советский спорт». Что же касается прогноза на вариант «в оптимальном составе» — без допинг-атак МОК и прочих «отстраняющих факторов», то по сравнению с началом февраля и он изменился не сильно: те же пять золотых и 26 вместо 24-х наград в сумме. Вместо нынешнего 13-го места в медальном зачете это означало бы спор за седьмое — с хозяевами Игр корейцами (5+8+7=17).

Еще обязательно нужно уточнить: сколько именно наград мы потеряли конкретно из-за ВАДА, МОК и допинг-историй — во всем их печальном многообразии. Выходит, что четыре золотых (без учета хоккея, где статус фаворита, а затем и чемпиона, России достался благодаря бойкоту НХЛ) и 11 медалей «всякого» достоинства (если, наоборот, брать в расчет бедолагу Крушельницкого).

Солидная «утруска», что и говорить. Хотя надо признать и другое: что два золота, что пять, что шесть — до норвежцев с немцами (по 14) и канадцами (11) все равно далековато.

Медали России на Играх в Пхенчхане