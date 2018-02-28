16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана

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Первые недели после Олимпиады — время раздачи слонов. Сегодня российские чемпионы и призеры Игр в Пхенчхане идут на торжественный прием к Президенту страны Владимиру Путину, после чего им будут вручены подарочные иномарки от Фонда поддержки олимпийцев России.

Однако одними автомобилями дело не ограничится. Как известно, согласно постановлению правительства РФ Министерство спорта России выплатит специальные премии медалистам Олимпиады — 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона за серебро и 1,7 миллиона за бронзу.

5 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ КОЛЯДЫ

Михаил Коляда - серебряный призер командного турнира фигуристов. РИА "Новости"

Кроме того, триумфаторы Игр традиционно получают выплаты от регионов, которые они представляют. Так, публику взбудоражила новость о том, что фигурист Михаил Коляда, ставший в глазах болельщиков одним из главных российских разочарований Пхенчхана, получит от правительства Санкт-Петербурга 2,5 миллиона рублей за серебряную медаль в командном турнире.

По 5 миллионов рублей каждый получат 15 хоккеистов СКА, взявших в Корее золото в составе сборной России. По 600 тысяч рублей выплатят представляющим Петербург пяти хоккеисткам женской сборной России, которая заняла на Олимпиаде четвертое место.

Если суммировать федеральные и региональные премии, то Коляда заработает 5 миллионов рублей, а хоккеисты СКА — по 9 миллионов каждый.

МОСКВА И ТАТАРСТАН — НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Алина Загитова - олимпийская чемпионка в одиночном катании. РИА "Новости"

Спортсмены-медалисты, представляющие Москву, получат от города премии, сопоставимые с федеральными — то есть по 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона за серебро и 1,7 миллиона за бронзу. Речь идет о фигуристах Алине Загитовой, Евгении Медведевой, Евгении Тарасовой и Владимире Морозове, Наталье Забияко и Александре Энберте, Екатерине Бобровой и Дмитрии Соловьеве; лыжнице Наталье Непряевой, фристайлисте Сергее Ридзике; шести хоккеистах ЦСКА, в том числе авторе победной шайбы в финале с Германией Кирилле Капризове.

Таким образом, одна из главных героинь Олимпиады Загитова, ставшая чемпионкой в личном турнире и серебряным призером в командном, в сумме получит 13 миллионов рублей.

Что касается Московской области, то представляющий этот регион фристайлист Илья Буров, завоевавший в Пхенчхане бронзу в лыжной акробатике, получит 500 тысяч рублей (помимо этого Буров представляет еще и Ярославскую область).

Помимо Москвы еще один регион установил для своих призеров премии, равные федеральным — Татарстан. Выплаты получат лыжники Андрей Ларьков (серебро и бронза), Анна Нечаевская (бронза), а также фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (серебро). Таким образом, представляющие Москву и Татарстан Тарасова и Морозов в сумме заработают по 7,5 миллиона каждый.

Половину от суммы призовых спортсмена получат подготовившие его тренеры. Кроме того, медалисты и их тренеры в течение года после достижения высокого результата будут получать ежемесячные выплаты от 10 до 90 тысяч рублей.

КВАРТИРЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Призеры Олимпиады лыжники Александр Большунов (справа) и Денис Спицов. AFP 2018

Лыжники Александр Большунов (три серебра и бронза) и Денис Спицов (два серебра и бронза) получили от губернатора Тюменской области Владимира Якушова денежные премии в размере 5 миллиона рублей. Помимо этого спортсменам были вручены сертификаты на две квартиры в Тюмени.

Кроме того Большунов, являющийся уроженцем Брянской области и помимо Тюмени представляющий и этот регион, получит от нее выплату в размере 2,5 миллиона рублей — по 700 тысяч за каждое серебро и 400 тысяч за бронзовую медаль.

Таким образом, в сумме Большунов заработает 16,7 миллиона рублей премиальных.

Скелетонист Никита Трегубов (серебро) получит от властей Красноярского края два миллиона рублей. Столько же полагается и его тренеру Анатолию Челышеву.

Уфимец Семен Елистратов, завоевавший в Пхенчхане бронзу в шорт-треке, получит от правительства Башкирии 500 тысяч рублей.

Представляющие Нижегородскую область лыжница Анастасия Седова (бронза) и конькобежка Наталья Воронина (бронза) получат от региональных властей премии в размере 300 тысяч рублей.

При этом нужно понимать, что все суммы — далеко не окончательные. Спортсмены могут получать премии от спортивных обществ, частных меценатов и фондов и так далее.