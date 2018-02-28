СКА вернул олимпийского чемпиона Шипачева из ВХЛ

Это было сделано, чтобы освободить в составе место для молодых игроков на матч с «Йокеритом», в котором «сборники» СКА не принимали участия.



«Информация для всех, кто волновался или не разобрался. Вадим Шипачёв возвращён в состав команды КХЛ — его перевод в ВХЛ был связан исключительно с тем, чтобы мы могли включить игроков из “СКА-Нева” в заявку на вчерашний матч с “Йокеритом” в соответствии с регламентом КХЛ», — сообщается в «твиттере» клуба.