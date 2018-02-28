Тагир Хайбулаев: Ветераны внесли важный вклад в олимпийское золото

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— На Олимпиаду я приезжал ради хоккея, в первую очередь, и фигурного катания. Был и на шорт-треке.

— Любите виды спорта на льду?

— Сам недавно встал на коньки. Учусь играть в хоккей.

Иногда хожу на матчи: «Ак Барс», СКА, тольяттинская «Лада». Слежу за игроками, с некоторыми общаюсь.

— С кем дружите?

— С Данисом Зариповым, например.

— Один из опытнейших нападающих России, в отличие от своего многолетнего экс-партнера по звену Сергея Мозякина, не стал олимпийским чемпионом. Обидно за приятеля?

— Да… Жаль, что Данис не попал в команду, но обстоятельства всем известны. Вынужденный перерыв его подкосил. Сейчас надеемся, что Зарипов наберет форму и хорошо выступит в плей-офф.

При этом я рад, что в олимпийском составе были такие опытные игроки, как Мозякин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук.

Важный момент. Они выходили на площадку, и сразу чувствовалась уверенность, надежность в действиях. Вклад ребят в общий успех неоценим.

— Ветеранам всегда непросто. Стоит не забить в нескольких матчах подряд, как раздается критика: чужое место, мол, занимает…

— Это неправильная критика. Повторюсь, опытные игроки необходимы для повышения качества действий молодых. От ветеранов передается уверенность. У названных мной ребят грех не поучиться. В хоккее они уже видели все и даже немного больше. Секретов для них здесь не осталось. Подумать только, Ковальчук и Дацюк впервые сыграли на Олимпиаде еще в Солт-Лейк-Сити-2002!

Оба и Мозякин в Канныне записали себе в актив много результативных действий. Было приятно смотреть на их игру.

— Чувствуется, хоккей вы понимаете на хорошем уровне…

— Зачастую пас или перехват шайбы кажутся мелочью, на которую способен любой. Но если бы Илья, Павел и Сергей не обладали высочайшей техникой, не проводили бы эти действия так легко и непринужденно, внешне не напрягаясь.

— Вторую золотую медаль России тоже наблюдали с трибуны?

— К сожалению, билет на фигурное катание мне не достался. Жуткий ажиотаж! Но внимательно смотрел произвольную программу в гостинице. Хочу поздравить клуб «Самбо-70», где тренируются Загитова с Медведевой, а также мои коллеги самбисты и дзюдоисты.

Девчонки молодцы уже потому, что справились с давлением. Мы с ребятами переживали, что не справятся…

Умнички! Думаю, это не последние Игры для Алины и Жени. Желаю им успешно подготовиться и к Пекину-2022 и выиграть новые золотые медали. Самых теплых слов заслуживает тренер наших замечательных фигуристок Этери Тутберидзе. На второй Олимпиаде подряд она показывает, что является специалистом высшего класса.

— Когда человек в 15 лет обладает столь крепкой нервной системой — это фантастика?

— Говорит об очень хорошем психологическом состоянии Загитовой. Такой надо родиться. Думаю, и Тутберидзе подсказывала Алине, как сдержать эмоции и не перегореть. Так себя держать в таком возрасте — дорогого стоит. Это и к Медведевой относится в полной мере.

— К слову, зачем сами встали на коньки?

— Любимое хобби. Хоккей мне давно нравился. Однако пока занимался дзюдо, играть возможности не было. Сейчас — другое дело. И время появилось.

У меня почти все друзья играют, что же мне отставать. Они ждут, пока я наберу практику и присоединюсь к ним.

— Зимние и летние Игры сильно отличаются по антуражу?

— Когда выступал сам, не мог прочувствовать олимпийскую атмосферу в полной мере. Хочу посетить Токио-2020 в качестве болельщика. А зимняя Олимпиада для меня уже вторая после Сочи-2014. Ощущался приятный дух дружной команды. Мы, представители самых разных видов спорта, вместе ходили болеть за наших.

— Вам понравилось быть простым зрителем?

— Да, и уже настраиваюсь на летние Игры. Турнир по дзюдо обещает получиться очень привлекательным.

Будет тяжело одолеть родоначальников вида спорта японцев на домашнем татами.

Однако наши уже вовсю готовятся и, уверен, подойдут к стартам в самом боевом состоянии.