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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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28 февраля 2018, 9:21 | Лыжный спорт | Lenta.Ru

Украинский фристайлист объяснил объятия с российским атлетом

Украинский спортсмен Александр Абраменко объяснил объятия с российским коллегой Ильей Буровым во время церемонии награждения на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом он рассказал изданию Укринформ.

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© AFP 2018

«Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте.

Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует", — заявил он.

Ранее на Украине выступили против объятий украинца и русского. «Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином…», — заявил руководитель Киевской организации партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской.

Фристайлист Абраменко завоевал золотую медаль, Буров занял третью ступень пьедестала.
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