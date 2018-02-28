Четыре года Знарка в сборной. Оттепель и застой были, нужна перестройка

Корреспондент «СЭ» анализирует изменения, которые происходили с национальной командой за это время, и приходит к выводам, что игра наших хоккеистов стала менее интересной и современной.

МИНСК VS ПХЕНЧХАН

На золотой постолимпийский чемпионат мира в Минске в 2014 году приехали по сути третьи сборные. Если не четвертые. Обычное дело с тех пор, как НХЛ стала делать перерывы на Олимпиады. Но если вы посмотрите на составы, на количество звезд, вывод может быть только такой: это был куда более представительный турнир, чем завершившийся недавно в Пхенчхане. Даже французы, вышедшие в четвертьфинал, могли похвастаться крутейшей тройкой Руссель — Бельмар — Да Коста. Канадцы привезли Турриса, Маккиннона, Шайфли, Юбердо, Монахана, Шенна, Райлли, Эллиса. И Ходжсон еще не доломал спину.

У американцев собрался состав, который выиграл бы у олимпийского 10 матчей из 10 во главе с Годро, Джонсом, Трубой, Смитом, Нельсоном, Джонсоном. У шведов было много будущих олимпийцев, но к ним хотя бы добавили креативных Класена и Даниэльссона. Плюс Баклунд, Нюквист и Экхольм — это не хухры-мухры. А, ну и Нильссон в воротах. А не Фаст, проваливший все ключевые матчи в карьере.

Чехи привезли Ягра! В том сезоне набравшего 67 очков за «Нью-Джерси». И к нему Гудлера, Гертла, Соботку. У них тоже было много знакомых по Пхенчхану лиц, но они хотя бы были в расцвете сил. У словаков Надь еще не вышел на пенсию, приехали Татар и Маринчин. Еще играл Шатан. Опять же — парни были помоложе.

Швейцария привезла Йоси, Вебера и Берчи, плюс Бруннер был на пике. У немцев был сопоставимый состав, но с Драйзайтлем, уже тогда зажигавшим, и Грубауэром. Да даже белорусы были в порядке. И Грабовский у них приехал, и Костицыны, и Плэтт, и Лаланд. У финнов в раме был сам Пекка Ринне. Что, к слову, и позволило добраться до финала.

Серьезно, это был хороший турнир. С гораздо большим количеством запоминающихся матчей и более высоким уровнем хоккея. Конечно, в Кельне, Праге и Москве было интереснее. И составы мощнее. Но тем не менее.

С ПОЗИЦИИ СИЛЫ

Так вот, там у Олега Знарка команда была ничуть не сильнее нынешней. Ну да, под конец группового этапа подъехал Малкин. Ну да, со старта был Овечкин. Зато дебютантов 13 человек. Зато не было Ковальчука и Дацюка и никого уровня нынешних Гусева с Капризовым. Зато никаких тебе сдерживающих звеньев. Четвертая тройка до приезда Малкина выглядела так: Дадонов — Бурмистров — Кузнецов. Еще совсем не те Дадонов и Кузнецов. Далеко не те. И «сдерживала» будь здоров, регулярно проводила хорошие позиционки при поддержке смело подключавшихся тогда защитников. Старалась играть без особого риска, но удалений заработала больше всех.

В целом сборная России играла в темповый хоккей. Не самый эстетичный, но всегда — с позиции силы. Большой объем катания, атаки на движении. Проглядывала четкая ставка на вход в зону с контролем шайбы. Точно так же она проглядывала и в контрольных матчах. Помню, сидел считал эти входы во встрече с Латвией. Вполне нормальной Латвией. Такая могла запросто быть на месте немцев на Олимпиаде. Так вот, входы с контролем составляли порядка 70 процентов.

Кстати, именно у Латвии немцы выиграли решающий матч в олимпийской квалификации. С огромным трудом. Благодаря Грубауэру и голам Кюнхакля и Драйзайтля. Там еще были Хольцер, Ридер и старший Зайденберг, а не его брат Янник, который поспособствовал спасительному голу Гусева в Пхенчхане. В той Германии, что вышла в финал Олимпиады, не было ничего такого. По-хорошему, ее должны были раскатывать на раз. Но вдруг — огромные проблемы. И потребовалось настоящее чудо, чтобы победить.

Нам начинают рассказывать про крутую бундеслигу. Которая настолько крута, что ее клубы ни разу не выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов. И это не против каких-то там монстров. Обычные шведы с финнами и чехами. Не смешите.

Силой той сборной, минской, был темп. При подборе она сразу бежала со всех ног вперед минимум тремя хоккеистами. За счет чего и находила постоянные продолжения. И толком не встретила сопротивления, сминая одного за другим. Немаловажно и то, что на стадии подготовки между игроками была еще какая конкуренция. И кто лучше себя проявил, кто находился в лучшей форме — тот и поехал.

ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТЫЕ НЕМЦЫ

Уже через год этот принцип был слегка попран. Предпочтение отдавалось проверенным людям, как бы они ни выступали. А дальше становилось только хуже. Причем откуда-то всплыла идея сдерживающих звеньев. Хотя проиграли-то в Праге очень крутым канадцам во главе с Сидни Кросби. У которых полкоманды — звезды НХЛ. Вряд ли их возможно было обыграть, даже собрав всех свободных сильнейших. И не сдержишь ты никого, если там три тройки топ-уровня.

Но почему-то именно в эту сторону направилась сборная. Да еще и сформировали под нее базовые клубы. Устал уже повторять: чтобы хоккеист развивался — он должен выходить много и против сильнейших игроков соперника. Как это можно сделать, сидя в третьей, а то и четвертой тройке?

Все это потихоньку привело к тому, что немцы переиграли сборную России в финале очень важного для нее турнира. Уступая на пару голов в мастерстве. Ничего особенного не делая.

Предельно простой хоккей, завязанный на физику. Обычный трэп, обычная зона, ничего необычного в форчеке, вся атака — загруз под ворота без особой активности защитников. Большинство было неплохо поставлено и подобрано по составу с четким распределением ролей, но кого этим сейчас удивишь?

Беда в том, что Россия сделала ставку на превосходство в умении решать моменты. Формально — на мастерство, но на самом деле — показать это самое мастерство в данной системе игрокам было проблематично. Потерпеть, дождаться моментов, а они обязательно появятся, и вот это вот превосходство скажется. Вот и все. Хотя можно было преспокойно закатывать всех в лед. Но не умеем. Точнее разучились. Боимся. Берем людей, которые редко что-то придумывают, зато и редко ошибаются.

В «ДИНАМО» БЫЛО ПО-ДРУГОМУ

Риск в систему не заложен. Поэтому провал едва и не случился. Где подключения защитников? Где размены в позиционках, которых и так было мало? Почему мы не перестраиваем выход из зоны, если во что-то упираемся? Конечно, когда у тебя сильнейшая команда, судьи как минимум не мешают, а все сдаются еще до игры, ничего и делать не надо. Знарок возвращался в клуб, чтобы якобы получать практику. Но практика эта бесполезна. Ему не требуется взламывать редуты. Они и так взламываются — голым мастерством.

В «Динамо» у него было по-другому. Приходилось искать решения, дергаться. «Динамо» было даже слабее некоторых по составу. Искали фишки. С кем играть пожестче, какие ловушки выставлять при позиционной обороне, с кем из защитников действовать поплотнее. Чисто технологические. Но и тактических хватало. Понятно, что стандартно уводили на фланг, но корректировали расстановку и агрессию. Потому что надо было. Сейчас не нужно.

Сейчас только одна тройка, несмотря на все превосходство в мастерстве, входила в зону с контролем шайбы. И то — без поддержки защитников. Просто потому что один в один и Дацюк, и Гусев, и Капризов очень хороши. И интеллекта игрового у них хоть отбавляй.

ФХР нахваливает Знарка. Он — победитель, спора нет. Но давайте будем честны — такую Олимпиаду могли бы выиграть многие тренеры. И условный Илья Воробьев, который наверняка бы собрал состав, позволявший бы ему вообще не напрягаться. И Андрей Мартемьянов из «Амура». Ему-то приходится работать и выискивать малейшие нюансы, способные принести успех. У него-то нет никаких изначальных преимуществ.