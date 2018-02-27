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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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27 февраля 2018, 23:50 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Отец Загитовой: У Алины температура 38,5. Лежит

Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, рассказал, что его дочь вернулась из Пхенчхана с высокой температурой.

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© РИА "Новости"

На Играх-2018 Загитова выиграла состязания одиночниц, установив мировой рекорд в короткой программе.

— Алина простудилась. Приехала уже в маске, — сказал Загитов в эфире передачи «Пусть говорят». — Температура 38,5, лежит. Стараемся сбивать. Так бывает, что организм терпит, весь сезон собран. Закончилась Олимпиада, и организм сдулся.
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Фигурное катание

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