Отец Загитовой: У Алины температура 38,5. Лежит
Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, рассказал, что его дочь вернулась из Пхенчхана с высокой температурой.
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На Играх-2018 Загитова выиграла состязания одиночниц, установив мировой рекорд в короткой программе.
— Алина простудилась. Приехала уже в маске, — сказал Загитов в эфире передачи «Пусть говорят». — Температура 38,5, лежит. Стараемся сбивать. Так бывает, что организм терпит, весь сезон собран. Закончилась Олимпиада, и организм сдулся.
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