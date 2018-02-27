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— Никита, вам удалось следить за Олимпиадой? Матчи проходили в неудобное время по Америке, а у вас еще и плотный календарь.

— Я смотрел финал. Игра была сумасшедшая! Наши должны были побеждать проще. Но как я слышал, на Олимпиаде не было слабых соперников. Много неожиданных результатов. Но пацаны — молодчики, все-таки добили и дожали немцев. Так и должно быть всегда.

— 26 лет не было золота у нашей страны, и наконец-то случился прорыв.

— Да, все поздравляю! Но не было игроков НХЛ, получилась совсем другая Олимпиада. Золотая медаль всегда останется золотой медалью. Этого никто не забудет. Но через пять лет никто не вспомнит, что игроков НХЛ там не было. Медаль-то останется. И все будут знать, что ты — олимпийский чемпион. Конечно, это очень круто и почетно.

— Вы еще молоды, наверняка тоже хотели бы участвовать в Олимпиаде. Как думаете, НХЛ еще примет участие в этом турнире?

— А что они могут сделать? Спросите у Гари Беттмэна. Какие у него планы? Мне кажется, лига теряет много денег. Играть хоккейный турнир на летней Олимпиаде — тоже не вариант. Нужно делать, как раньше, когда игроки НХЛ участвовали в пяти Олимпиадах. Но сейчас с этой разницей во времени, когда турнир проходит в Азии, людям в Северной Америке подстроиться тяжело.

Я это на себе почувствовал. Нормально смотреть Олимпиаду не мог, видел только в повторах. Она ведь шла ночью. Тяжело следить. Но надеюсь, после Азии снова Олимпиада будет проходить где-нибудь в Европе или Северной Америке. И там уже мне повезет сыграть.

— Как вы думаете, 16 медалей — из них только две золотые — достойный результат для России?

— Так у нас же половину спортсменов не пригласили. Правильно? Я вот смотрел биатлон — там наших почти не было. В лыжах не хватало Сергея Устюгова, каких-то дисквалифицированных, но там ребята — просто молодцы. Хотя скандал был громким.

— А вы смотрели, как выступили девочки в фигурном катании? 15-летняя Алина Загитова завоевала золотую медаль.

— Фигурное катание в России — как художественная гимнастика, правильно? Гарантированная золотая медаль должна быть. Все на это надеются. Класс у девчонок намного круче. Приятно, что выросло такое молодое поколение в стране, которое приносит нам победы.