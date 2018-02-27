Медведева встретилась с болельщиками
Серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 Евгения Медведева провела встречу со своими поклонниками в одном из магазинов спонсора.
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Перед мероприятием фигуристку встретили бурными аплодисментам, а сама спортсменка сказала, что по ее мнению, она не заслуживает такого внимания. На что зал отреагировал еще более бурными овациями, передает корреспондент «СЭ» Андрей СИЗЯКИН.
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