Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32694072/
27 февраля 2018, 20:19 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Медведева встретилась с болельщиками

Серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 Евгения Медведева провела встречу со своими поклонниками в одном из магазинов спонсора.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Перед мероприятием фигуристку встретили бурными аплодисментам, а сама спортсменка сказала, что по ее мнению, она не заслуживает такого внимания. На что зал отреагировал еще более бурными овациями, передает корреспондент «СЭ» Андрей СИЗЯКИН.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости
20 февраля

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку

Слетел топ, открылась грудь. Кошмары фигуристов на Олимпиаде (18+)

Канадский журналист пытался высмеять ОАР. И пожалел об этом
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?