Следственный комитет и прокуратура заинтересовались делом Крушельницкого

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Во вторник состоялось заседание исполкома Федерации керлинга России, члены которого единодушно выразили поддержку Александру Крушельницкому, лишившемуся бронзовой медали Олимпиады в Пхенчхане.

Ровно две недели прошло с матча за третье место на олимпийском турнире в дисциплине дабл-микст, в котором россияне Крушельницкий и Брызгалова победили соперников из Норвегии. Но радость чемпионов мира-2016 оказалась недолгой, и с вершины карьеры они спустились стремительно.

Уже через пять дней стало известно, что в двух пробах, сданных Крушельницким в Пхенчхане, обнаружен запрещенный с января 2016-го мельдоний. Тот самый, который вызвал громкий скандал два года назад. Тогда на нем начали массово попадаться российские спортсмены, которых потом пришлось амнистировать, так как в ВАДА признали, что не изучали сроки выведения препарата из организма. Реальное наказание тогда получила теннисная суперзвезда Мария Шарапова — но она сама призналась, что употребляла мельдоний уже после его запрета.

ПОКА НЕ ОСТЫЛИ АРЕНЫ

Теперь же, два года спустя, списать обнаружение препарата на технические тонкости уже не представляется возможным. Поэтому Крушельницкий формально признал вину, отказался от слушаний в выездной панели CAS в Корее, сдал в МОК медаль и отбыл на родину. Награду даже успели вручить норвежским керлингистам.

При этом почти сразу же спортсмен выдвинул основную версию того, как запрещенное вещество могло попасть в его организм — по словам самого Крушельницкого, мельдоний ему могли подбросить в еду или питье. Иными словами, это был целенаправленный прием препарата со стороны атлета, а провокация или чей-то злой умысел. При этом руководство сборной России и национальной федерации поддержало Александра, и эта версия официально стала основной.

Ранее руководство ФКР уже обратилось в Следственный комитет с просьбой провести расследование этого инцидента, а также запросило записи с камер наблюдения из Кореи, а также из Японии, где керлингисты проводили предолимпийский сбор — ведь до отправления на него спортсмены сдавали допинг-тесты, и все они оказались чистыми. Значит, мельдоний Крушельницкий принял уже после выезда из России.

Теперь работой, связанной с расследованием, займется специальная комиссия, созданная по итогам заседания исполкома ФКР. Ее главой стал Юрий Андрианов, а всего в состав вошли восемь человек.

— Все члены исполкома единогласно поддержали Александра, высказали ему свое доверие и намерение добиваться его оправдания всеми возможными способами, — сказал «СЭ» глава ФКР Дмитрий Свищев. — Возглавивший комиссию Андрианов — один из самых авторитетных членов нашей федерации, который имеет опыт работы и в правоохранительных органах. Сейчас нужно ни в коем случае не сбавлять оборотов в расследовании. Пока еще не остыли олимпийские арены, необходимо сделать все, чтобы собрать как можно больше информации. Которая поможет либо уменьшить срок дисквалификации Крушельницкого, либо совсем ее аннулировать.

СКР ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

При этом как стало известно накануне, Международная федерация керлинга, в юрисдикции которой находится наложение санкций на Крушельницкого по итогам случившегося, готова подождать итогов проводимого в России расследования. Как заявил Свищев, ФКР дана возможность подготовиться и собрать доказательства версии с саботажем. Если они будут достаточно убедительными, то спортсмен вполне может быть оправдан.

Пока же решением той самой панели CAS в Корее от 22 февраля россиянин признан виновным в нарушении антидопинговых правил, его результаты аннулированы, он официально лишен награды, а также до окончательного решения международной федерации временно отстранен от любых соревнований.

Также в мотивировочной части вердикта указана концентрация мельдония в пробах Крушельницкого — в тесте от 12 февраля было обнаружено 8,069 мг/мл запрещенного вещества, а в пробе, взятой на следующий день — снижение концентрации до 5,721 мг/мл (5721 нг/мл). Как отмечал Свищев, эти результаты свидетельствуют об однократном приеме мельдония и подтверждают версию спортсмена.

Между тем, МОК уже ответил на запрос российской стороны и передал нашей федерации видеозаписи с камер на территории олимпийской деревни. Теперь в ФКР ждут материалов из Японии — гостиницы, где жили спортсмены, и тренировочного катка. А также того, что вместе с комиссией над делом Крушельницкого будут работать и профессионалы.

— Я уже общался с достаточно высокими чинами и СКР, и прокуратуры — они сами звонили буквально сегодня, уточняли наши контакты, — отметил Свищев. — Насколько понимаю, в ближайшее время начнется разбирательство, будут проведены следственные действия и открыто уголовное дело. Хочется, чтобы наша комиссия и компетентные органы работали в симбиозе, и это помогло нам в кратчайшее время получить результат. Очень важно довести дело до конца, ведь на кону судьба и спортсмена, и нашей федерации.