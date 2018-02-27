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Казахстан никогда не был в числе претендентов на большое количество медалей, завоеванных на зимних Олимпийских играх. Одиночные «выстрелы» наших спортсменов больше являлись исключением, чем закономерностью. Но оправдать этим фактом некоторые провальные выступления нельзя.

Казахстан в этом списке был далеко не единственной страной, которых не опасались на Играх зимние фавориты. Только вот «лист» редеет. В него добавляются новые, совершенно экзотические страны. Страны, где снег в принципе бывает только в холодильнике, но взявшие развитие видов спорта обсуждаемого сезона «на карандаш»: Того, Мексика, Эритрея, Мадагаскар, Гана. Во время их перечисления пахнет манго, бризом, жарой, раскаленным песком, но никак не морозной свежестью.

Тем не менее, представители этих государств приезжают на зимние Олимпиады. Соревнуются (пока только с собой и беспощадным секундомером), пусть и не так умело, как норвежцы, но борются до конца с неподатливым снегом, длинными лыжными палками и скользким льдом. Но каждый из них во время интервью отмечал, что это — мечта, к которой они шли долгое время. Находили средства для тренировок, где есть снег. Кстати, помните таеквондиста-лыжника из Тонга? Тот самый, который выступил на Играх в Рио и сейчас в Пхенчхане.

Так вот, своим примером он заразил еще несколько любителей экзотики. Парни сгруппировались и постепенно готовились, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду. В итоге каждый смог финишировать. В хвосте, с получасовым отставанием, но смогли. Вот так, не имея снега в стране, спортивных сооружений для занятий зимними видами спорта.

У нас же в стране данный вопрос обстоит значительно лучше. Зимы бывают, снег выпадает, лед замерзает. Далее. Объекты. Уже давно в стране работают строения, предназначенные для этого. Большая часть строилась к зимней Азиаде-2011, некоторые позже — к Универсиаде-2017. «Медеу» и вовсе работает со времен СССР. Алматы, Астана, Восточный Казахстан — это те регионы, где есть возможности.

Возвращаясь к поднятой выше теме о редеющем списке, опять таки. Страны, которые покинули его также не являются зимними. Австралия, Новая Зеландия тому пример. Представители стран активно соревнуются, завоевывают медали, демонстрируют мастерство. Мы же пока далеки…

Стенания о том, что «нет в Казахстане условий» могли работать до успешной домашней Азиады. Просто строящиеся для нее объекты, по задумке должны были облегчить условия казахстанским зимникам. Именно такие лозунги и девизы звучали.

Все построено. На сегодняшний день Казахстан имеет современные базы по многим зимним видам спорта. Наши трамплины мировые прыгуны называют лучшими в мире, и если бы не дальний перелет, то проводили бы тренировочные сборы в Алматы.

У конькобежцев и вовсе есть все необходимое сразу в двух городах — алматинский каток «Медеу» и крутой Ледовый дворец «Алау» в Астане. Тот самый, куда приезжают лучшие конькобежцы мира на соревнования. Лыжникам, биатлонистам отстроили целый комплекс недалеко от Талгара. И это далеко не весь перечень. Плюс не стоит забывать о том, что все лидеры в разных зимних видах спорта ездят в Европу на тренировочные сборы. Практически всю зиму они проводят вне Казахстана, имея полноценный тренировочный календарь.

Казалось бы, подходящие условия, наличие спортивных объектов и проведение двух крупных международных стартов должно было дать ощутимый импульс в развитии зимних видов. Но Олимпиада в Пхенчхане показала несколько иное.

Итогом выступления нашей делегации стала одна медаль — бронзовая. Ее практически в самом начале соревнований завоевала Юлия Галышева в могуле (фристайл). В принципе, финальное количество наград не является самым страшным. Да, хотелось бы больше. Но если бы в других видах соревновательной программы спортсмены проявили более высокий уровень подготовки и самоотверженной борьбы, то и послевкусие у болельщиков было бы более слаще.

И судя по некоторым комментариям казахстанских атлетов — наша делегация выступала совершенно на другой Олимпиаде, в другой стране, чем остальные участники.