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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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27 февраля 2018, 19:05 | Олимпизм | Р-Спорт

Олимпийский флаг прибыл из Пхенчхана в столицу ОИ-2022

Олимпийский флаг из южнокорейского Пхенчхана, где завершилась зимняя Олимпиада-2018, во вторник утром прибыл в Пекин, столицу следующих зимних Игр, сообщает агентство Синьхуа.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, в Пхенчхане состоялась официальная церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, в ходе которой олимпийский флаг был передан делегации Пекина.

Торжественная церемония приветствия прошла на участке Великой Китайской стены «Бадалин» в 74 километрах от центра Пекина в районе Яньцин, где пройдут соревнования по бобслею, скелетону и горным лыжам.

«Олимпийские игры 2022 года начали отсчет своего «пекинского времени», — заявил генеральный секретарь организационного комитета Игр в Пекине Хань Цзыжун.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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