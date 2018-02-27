Олимпийский флаг прибыл из Пхенчхана в столицу ОИ-2022
Олимпийский флаг из южнокорейского Пхенчхана, где завершилась зимняя Олимпиада-2018, во вторник утром прибыл в Пекин, столицу следующих зимних Игр, сообщает агентство Синьхуа.
В минувшее воскресенье, 25 февраля, в Пхенчхане состоялась официальная церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, в ходе которой олимпийский флаг был передан делегации Пекина.
Торжественная церемония приветствия прошла на участке Великой Китайской стены «Бадалин» в 74 километрах от центра Пекина в районе Яньцин, где пройдут соревнования по бобслею, скелетону и горным лыжам.
«Олимпийские игры 2022 года начали отсчет своего «пекинского времени», — заявил генеральный секретарь организационного комитета Игр в Пекине Хань Цзыжун.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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