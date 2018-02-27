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Павел КЛИМОВИЦКИЙ

Вадим Шипачев — классический отрицательный персонаж российского хоккейного фольклора. Большой талант, который мог бы свернуть горы, но из-за отсутствия силы воли, нежелания пахать и идти против обстоятельств, сложного характера или других скорее человеческих, чем спортивных причин, остается с носом в ситуациях, где мог бы стать королем.

Коллега Шевченко в свойственном ему стиле горько пошутил насчет Шипачева. Мол, Вадим, как и Павел Дацюк, тоже попал в «Тройной золотой клуб», только иного плана: потерял в деньгах в «Вегасе», потерял в деньгах в СКА, попал в запас в сборной. А тут новая напасть: отправили в ВХЛ.

Да, ссылка имеет технический характер, за «СКА-Неву» Шипачев не сыграет (хотя и про фарм «Вегаса» говорилось то же самое), но первая реакция подавляющей части хоккейного сообщества — от болельщиков до журналистов — показательна: «так ему и надо».

И не сказать, что Вадим совсем не заслужил такого отношения. То, что вместо лидерства на «Западе» в НХЛ вместе с «Вегасом» или игры в финале Олимпиады форвард получил две «баранки», спасенные лишь золотом Пхенчхана, — не случайность. Однако есть одно ключевое «но».

Вы можете не любить Шипачева. Можете считать его «плюшевым». Можете даже посмеяться над его неудачами.

Но если бы не череда случайностей, ошибки немцев и мастерство Никиты Гусева, в минувшее воскресенье весь хоккейный мир смеялся бы вовсе не над Шипачевым, а над Россией.

Серьезно, ситуация, когда на всю сборную единственным креативным центром оказывается 39-летний Дацюк, который за счет рук и интеллекта держит уровень, но по резкости и движению проигрывает любому молодому сопернику, ненормальна.

Ни Каблуков с Андроновым, ни, увы, Прохоркин к комбинационному хоккею не готовы, а банально задавить ту же Германию наша сборная не могла, да и вообще не пыталась.

Ладно, Олимпиаду выиграли, проехали. Но что дальше?

А дальше все просто: Дацюк нашел в себе силы на важнейший турнир, но, вероятно, он больше никогда не наденет форму сборной. Физические, да и эмоциональные силы ветерана не безграничны.

Есть Владимир Ткачев, есть Максим Шалунов. Очень солидные центры на уровне КХЛ, которые на той же Олимпиаде могли бы быть совсем не лишними. Но новых серьезных соревнований без участия энхаэловцев в ближайшие четыре года (а, может, и дольше) не будет — а потенциал Ткачева и Шалунова на более высоком уровне пока неочевиден. И чтобы России надеяться на очередные медали на чемпионате мира, нужно показать нечто большее, чем одна креативная тройка и три звена, которые по большей части занимались «рубкой капусты».

Перенесемся за океан. Малкин — поборется за четвертый Кубок Стэнли. Кузнецов — будет биться, чтобы наконец пройти второй раунд с «Вашингтоном».

Скорее всего, для сборной освободятся Анисимов и Наместников — но в способностях каждого из них выполнять роль центра топ-звена есть сомнения. Болеть против «Пингвинз» и «Кэпиталз»? Нет, увольте.

И ведь речь не только об этом сезоне — о будущем на следующий олимпийский цикл. В числе ярких молодых российских талантов есть и защитники (прорыв!), и крайние форварды (все привычно), но своих Проворова/Сергачева/Капризова/Костина/Свечникова, которые уже сейчас или хотя бы через год-два могли бы претендовать на место во взрослой сборной, среди новых русских центров не найти.

Шипачев, хороший или плохой, остается одним из сильнейших центрфорвардов России и всего одним из немногих в своем амплуа, кто способен на голом мастерстве раскатывать разного рода Германии. Он занимает второе место из всех наших хоккеистов (не берем СССР и тех, кто сыграл только на одном турнире) в истории чемпионатов мира по среднему числу очков — 1,27 (47 в 37 матчах). Выше — только Панарин. Малкин, Ковальчук, Дацюк и Овечкин — позади Вадима.

Вы можете не любить Шипачева. Можете считать его «плюшевым». Можете даже посмеяться над его неудачами.

И когда российский хоккей нарожает с десяток центров такого уровня, и, может, более приятных широкой публике, он будет не нужен сборной. Пока же — серьезно подумайте, есть ли альтернатива тому, от кого вы мечтаете отказаться.