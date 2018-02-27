«Эта победа была нужна русским как воздух»: канадцы — об олимпийском хоккее
«Советский спорт» изучил, как отреагировала канадская пресса на неудачи своей команды и победу хоккеистов из России.
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Канадская пресса довольно сдержанно отнеслась к победе команды «Олимпийских атлетов из России» на хоккейном турнире в Пхенчхане. Основной упор журналисты сделали на внутренние проблемы, состав своей команды и его выступление. И все же канадцы не могли не уделить внимание финальному хоккейному поединку между OAR и Германией. Все же не каждый день увидишь такое зрелище.
thestar.com довольно подробно рассказало о решающем хоккейном матче на Играх в Пхенчхане. Естественно, не забыли журналисты упомянуть и об отсутствии целого ряда ключевых игроков.
«Кирилл Капризов забил золотой гол в составе Олимпийских атлетов из России в овертайме. На турнире, кстати, в составах обеих североамериканских команд не выступали хоккеисты из НХЛ», — начинают рассказ журналисты из thestar.com.
Не забыли канадцы и упомянуть о нарушении хоккеистами правила МОК: «Когда олимпийский белый флаг поднялся над победителями, российские хоккеисты, одетые в неописуемую
«Россияне и немцы все же подарили зрителям хоть
Сложно сказать, что
«В команде были отбросы селекции — брак фабрики хоккея Канады. Теперь, когда Канада завоевала бронзовые медали, мы понимаем, почему эти парни действительно ноунеймы в мире хоккея. В матчах за третье место не становятся легендами», — пишет колумнист. Но далее оправдывает самих игроков: «Вы не можете винить защиту. Нельзя винить ветерана Дерека Роя. Нельзя винить и вратаря, хоть он и выглядел слабее, чем мы от него ожидали».
В свою очередь спортивный журналист из National Post Роб Лонгли отметил, что «победа над сборной Чехии 6:4 стала лучшим матчем Канады на таком необычном олимпийском турнире. Нам удалось показать свою гордость и характер».
Канадский CBC же вообще встал на сторону сборной: «Группа хоккейных подмастерьев боролась со всем сердцем за бронзовые медали. За них можно и нужно было болеть, ведь они поставили хорошую точку в конце своего путешествия в Пхенчхан».
Статья о хоккейной сборной Канады в Calgary Sun вышла с заголовком: «Канадцы оправились от сокрушительного поражения и обыграли Чехию в борьбе за бронзовые медали». Однако и это издание называет в своем материале турнир неполноценным, а сами Олимпийские игры — необычными.
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|25 Февраля, 07:10
|Зрители 5075
|Финал
|Gangneung Hockey Centre
|Олег Знарок
|Марко Штурм
|Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04)
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:15
|Сергей Андронов
|Кристиан Эрхофф
|11:52
|19:59
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
|2-й период
|Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер)
|29:32
|Патрик Раймер
|29:49
|3-й период
|53:21
|Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
|Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр)
|53:31
|Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер)
|56:44
|57:49
|Сергей Калинин
|59:04
|Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
|Овертайм
|Патрик Раймер
|69:11
|69:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)