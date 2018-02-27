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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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27 февраля 2018, 18:20 | Хоккей | Советский спорт

«Эта победа была нужна русским как воздух»: канадцы — об олимпийском хоккее

«Советский спорт» изучил, как отреагировала канадская пресса на неудачи своей команды и победу хоккеистов из России.

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Канадская пресса довольно сдержанно отнеслась к победе команды «Олимпийских атлетов из России» на хоккейном турнире в Пхенчхане. Основной упор журналисты сделали на внутренние проблемы, состав своей команды и его выступление. И все же канадцы не могли не уделить внимание финальному хоккейному поединку между OAR и Германией. Все же не каждый день увидишь такое зрелище.

thestar.com довольно подробно рассказало о решающем хоккейном матче на Играх в Пхенчхане. Естественно, не забыли журналисты упомянуть и об отсутствии целого ряда ключевых игроков.

«Кирилл Капризов забил золотой гол в составе Олимпийских атлетов из России в овертайме. На турнире, кстати, в составах обеих североамериканских команд не выступали хоккеисты из НХЛ», — начинают рассказ журналисты из thestar.com.

Не забыли канадцы и упомянуть о нарушении хоккеистами правила МОК: «Когда олимпийский белый флаг поднялся над победителями, российские хоккеисты, одетые в неописуемую красно-белую форму, поддержали своих фанатов в бело-сине-красных цветах и затянули гимн России».

«Россияне и немцы все же подарили зрителям хоть какой-то повод вспомнить о хоккейном турнире в Пхенчхане в отсутствие игроков из НХЛ и низкому интересу к самому виду спорта в абсолютно не хоккейной стране», — резюмируют авторы.

Сложно сказать, что какой-то серьезной критике со стороны журналистов подверглась национальная сборная Канады. Не обошлось без громких сравнений, но в целом провал был ожидаем. Пресса еще до старта Олимпиады объявила свою команду — «сборищем ноунеймов». Эту идею в своей статье поддержал спортивный колумнист thestar.com Дэйв Фескук.

«В команде были отбросы селекции — брак фабрики хоккея Канады. Теперь, когда Канада завоевала бронзовые медали, мы понимаем, почему эти парни действительно ноунеймы в мире хоккея. В матчах за третье место не становятся легендами», — пишет колумнист. Но далее оправдывает самих игроков: «Вы не можете винить защиту. Нельзя винить ветерана Дерека Роя. Нельзя винить и вратаря, хоть он и выглядел слабее, чем мы от него ожидали».

В свою очередь спортивный журналист из National Post Роб Лонгли отметил, что «победа над сборной Чехии 6:4 стала лучшим матчем Канады на таком необычном олимпийском турнире. Нам удалось показать свою гордость и характер».

Канадский CBC же вообще встал на сторону сборной: «Группа хоккейных подмастерьев боролась со всем сердцем за бронзовые медали. За них можно и нужно было болеть, ведь они поставили хорошую точку в конце своего путешествия в Пхенчхан».

Статья о хоккейной сборной Канады в Calgary Sun вышла с заголовком: «Канадцы оправились от сокрушительного поражения и обыграли Чехию в борьбе за бронзовые медали». Однако и это издание называет в своем материале турнир неполноценным, а сами Олимпийские игры — необычными.
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25 Февраля, 07:10 Зрители 5075 Финал Gangneung Hockey Centre
Россия 4:3
Овертайм
(1:0, 0:1, 2:2)
Германия
Главные тренеры
Олег Знарок Марко Штурм
Вратари
Кошечкин В. 58:37 (Кошечкин В. 59:04) Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:15 Сергей Андронов
Кристиан Эрхофф 11:52
19:59 Вячеслав Войнов (Н. Гусев, К. Капризов)
2-й период
Феликс Шютц (Б. Мацек, П. Хагер) 29:32
Патрик Раймер 29:49
3-й период
53:21 Никита Гусев (К. Капризов, П. Дацюк)
Доминик Кахун (Я. Элиц, Ф. Мауэр) 53:31
Йонас Мюллер (Я. Элиц, Ф. Хердлер) 56:44
57:49 Сергей Калинин
59:04 Никита Гусев (К. Капризов, Арт. Зуб)
Овертайм
Патрик Раймер 69:11
69:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, В. Войнов)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

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