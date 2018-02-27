К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Канадская пресса довольно сдержанно отнеслась к победе команды «Олимпийских атлетов из России» на хоккейном турнире в Пхенчхане. Основной упор журналисты сделали на внутренние проблемы, состав своей команды и его выступление. И все же канадцы не могли не уделить внимание финальному хоккейному поединку между OAR и Германией. Все же не каждый день увидишь такое зрелище.

thestar.com довольно подробно рассказало о решающем хоккейном матче на Играх в Пхенчхане. Естественно, не забыли журналисты упомянуть и об отсутствии целого ряда ключевых игроков.

«Кирилл Капризов забил золотой гол в составе Олимпийских атлетов из России в овертайме. На турнире, кстати, в составах обеих североамериканских команд не выступали хоккеисты из НХЛ», — начинают рассказ журналисты из thestar.com.

Цитата Эта победа была как воздух нужна россиянам, причем неважно, были ли на турнире хоккеисты из НХЛ, носили ли спортсмены из России название OAR, завершился ли допинговый скандал.

Не забыли канадцы и упомянуть о нарушении хоккеистами правила МОК: «Когда олимпийский белый флаг поднялся над победителями, российские хоккеисты, одетые в неописуемую красно-белую форму, поддержали своих фанатов в бело-сине-красных цветах и затянули гимн России».

«Россияне и немцы все же подарили зрителям хоть какой-то повод вспомнить о хоккейном турнире в Пхенчхане в отсутствие игроков из НХЛ и низкому интересу к самому виду спорта в абсолютно не хоккейной стране», — резюмируют авторы.

Сложно сказать, что какой-то серьезной критике со стороны журналистов подверглась национальная сборная Канады. Не обошлось без громких сравнений, но в целом провал был ожидаем. Пресса еще до старта Олимпиады объявила свою команду — «сборищем ноунеймов». Эту идею в своей статье поддержал спортивный колумнист thestar.com Дэйв Фескук.

«В команде были отбросы селекции — брак фабрики хоккея Канады. Теперь, когда Канада завоевала бронзовые медали, мы понимаем, почему эти парни действительно ноунеймы в мире хоккея. В матчах за третье место не становятся легендами», — пишет колумнист. Но далее оправдывает самих игроков: «Вы не можете винить защиту. Нельзя винить ветерана Дерека Роя. Нельзя винить и вратаря, хоть он и выглядел слабее, чем мы от него ожидали».

В свою очередь спортивный журналист из National Post Роб Лонгли отметил, что «победа над сборной Чехии 6:4 стала лучшим матчем Канады на таком необычном олимпийском турнире. Нам удалось показать свою гордость и характер».

Канадский CBC же вообще встал на сторону сборной: «Группа хоккейных подмастерьев боролась со всем сердцем за бронзовые медали. За них можно и нужно было болеть, ведь они поставили хорошую точку в конце своего путешествия в Пхенчхан».

Статья о хоккейной сборной Канады в Calgary Sun вышла с заголовком: «Канадцы оправились от сокрушительного поражения и обыграли Чехию в борьбе за бронзовые медали». Однако и это издание называет в своем материале турнир неполноценным, а сами Олимпийские игры — необычными.