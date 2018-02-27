Вагнер поздравила Загитову с золотой медалью ОИ, но осталась при своем мнении
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американская фигуристка Эшли Вагнер, раскритиковавшая произвольную программу ставшей олимпийской чемпионкой россиянки Алины Загитовой, признала высокое с технической точки зрения мастерство Загитовой, поздравила россиянку с победой на Олимпийских играх в Пхенчхане, но отметила, что осталась при своем мнении относительно программы.
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Бронзовый призер Олимпиады в Сочи в командном турнире Вагнер, которая не попала в состав сборной США на Игры-2018, после выступления Загитовой с произвольной программой в командных соревнованиях Олимпиады заявила, что «это не программа и не выступление», что россиянка «убила время в начале» (программы), а потом «просто прыгала во второй половине».
«Я получаю много ответов на мой комментарий по Загитовой, поэтому повторю еще один и последний раз. Я не думаю, что перегрузка (программы прыжками в конце) приводит к очень артистичной и сбалансированной программе. При этом я не могу исполнить программу, где все прыжки стоят в конце, и признаю, что это впечатляет. Это система, созданная в моем спорте и позволяющая ставить такие программы. Это поразительное достижение с точки зрения техники, но я считаю, что это убивает артистизм — то, что я люблю в фигурном катании», — написала Вагнер в своем микроблоге в Twitter.
До того как 15-летняя Загитова завоевала золото в женском одиночном катании, она в составе сборной России стала серебряным призером Игр в Пхенчхане в командном турнире фигуристов. В личном турнире Загитова обновила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе.
«Все мои слова были сказаны до личного турнира. И у меня было время, чтобы вновь и вновь похвалить ее техническое мастерство и признать успех ее стратегии. Это не было “эмоциональным высказыванием”, это было мое мнение. Не более и не менее», — подчеркнула Вагнер.
«Каждый имеет право на свое мнение. Я с большим уважением отношусь к тому, что такая молодая спортсменка завоевала золото Олимпиады. Я бесконечно уважаю любого спортсмена, который сумел выдержать давление на Олимпиаде. Поздравления нашей молодой чемпионке, это удивительное достижение», — добавила американская фигуристка.
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