Вагнер поздравила Загитову с золотой медалью ОИ, но осталась при своем мнении

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Бронзовый призер Олимпиады в Сочи в командном турнире Вагнер, которая не попала в состав сборной США на Игры-2018, после выступления Загитовой с произвольной программой в командных соревнованиях Олимпиады заявила, что «это не программа и не выступление», что россиянка «убила время в начале» (программы), а потом «просто прыгала во второй половине».

«Я получаю много ответов на мой комментарий по Загитовой, поэтому повторю еще один и последний раз. Я не думаю, что перегрузка (программы прыжками в конце) приводит к очень артистичной и сбалансированной программе. При этом я не могу исполнить программу, где все прыжки стоят в конце, и признаю, что это впечатляет. Это система, созданная в моем спорте и позволяющая ставить такие программы. Это поразительное достижение с точки зрения техники, но я считаю, что это убивает артистизм — то, что я люблю в фигурном катании», — написала Вагнер в своем микроблоге в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">I am getting all of these responses to my comment about Zagitova, so I'll reiterate what I said one last time. I don't think backloading leads to a very artistic or balanced program, I just don't. I also can't do a program with all of my jumps at the end and find it impressive</p>— Ashley Wagner (@AshWagner2010) <a href="https://twitter.com/AshWagner2010/status/968297638616473601?ref_src=twsrc%5Etfw">February 27, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

До того как 15-летняя Загитова завоевала золото в женском одиночном катании, она в составе сборной России стала серебряным призером Игр в Пхенчхане в командном турнире фигуристов. В личном турнире Загитова обновила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе.

«Все мои слова были сказаны до личного турнира. И у меня было время, чтобы вновь и вновь похвалить ее техническое мастерство и признать успех ее стратегии. Это не было “эмоциональным высказыванием”, это было мое мнение. Не более и не менее», — подчеркнула Вагнер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">It is a system that my sport has created and it allows for programs like this. They are amazing technical feats, I just think it kills the artistry that I love in figure skating. Watching a young athlete achieve Olympic gold is something I have so much respect for!</p>— Ashley Wagner (@AshWagner2010) <a href="https://twitter.com/AshWagner2010/status/968297639925067777?ref_src=twsrc%5Etfw">February 27, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Каждый имеет право на свое мнение. Я с большим уважением отношусь к тому, что такая молодая спортсменка завоевала золото Олимпиады. Я бесконечно уважаю любого спортсмена, который сумел выдержать давление на Олимпиаде. Поздравления нашей молодой чемпионке, это удивительное достижение», — добавила американская фигуристка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">So, everyone is entitled to their opinions but I have an endless amount of respect for any athlete that can lay it down under the pressure of the Olympics, and I'll never find it my place to take away from that moment. Congrats to our young champ, it's an amazing accomplishment!</p>— Ashley Wagner (@AshWagner2010) <a href="https://twitter.com/AshWagner2010/status/968297642521325568?ref_src=twsrc%5Etfw">February 27, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>