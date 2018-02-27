Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32692769/
27 февраля 2018, 18:16 | Фигурное катание | Р-Спорт

Вагнер поздравила Загитову с золотой медалью ОИ, но осталась при своем мнении

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американская фигуристка Эшли Вагнер, раскритиковавшая произвольную программу ставшей олимпийской чемпионкой россиянки Алины Загитовой, признала высокое с технической точки зрения мастерство Загитовой, поздравила россиянку с победой на Олимпийских играх в Пхенчхане, но отметила, что осталась при своем мнении относительно программы.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/13

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи в командном турнире Вагнер, которая не попала в состав сборной США на Игры-2018, после выступления Загитовой с произвольной программой в командных соревнованиях Олимпиады заявила, что «это не программа и не выступление», что россиянка «убила время в начале» (программы), а потом «просто прыгала во второй половине».

«Я получаю много ответов на мой комментарий по Загитовой, поэтому повторю еще один и последний раз. Я не думаю, что перегрузка (программы прыжками в конце) приводит к очень артистичной и сбалансированной программе. При этом я не могу исполнить программу, где все прыжки стоят в конце, и признаю, что это впечатляет. Это система, созданная в моем спорте и позволяющая ставить такие программы. Это поразительное достижение с точки зрения техники, но я считаю, что это убивает артистизм — то, что я люблю в фигурном катании», — написала Вагнер в своем микроблоге в Twitter.

До того как 15-летняя Загитова завоевала золото в женском одиночном катании, она в составе сборной России стала серебряным призером Игр в Пхенчхане в командном турнире фигуристов. В личном турнире Загитова обновила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе.

«Все мои слова были сказаны до личного турнира. И у меня было время, чтобы вновь и вновь похвалить ее техническое мастерство и признать успех ее стратегии. Это не было “эмоциональным высказыванием”, это было мое мнение. Не более и не менее», — подчеркнула Вагнер.

«Каждый имеет право на свое мнение. Я с большим уважением отношусь к тому, что такая молодая спортсменка завоевала золото Олимпиады. Я бесконечно уважаю любого спортсмена, который сумел выдержать давление на Олимпиаде. Поздравления нашей молодой чемпионке, это удивительное достижение», — добавила американская фигуристка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости

Евгения Медведева о том, как ее изменила Олимпиада-2018

Крушельницкий и пустота: кто подставил бронзового призера Олимпиады?

МОК прокомментировал исполнение хоккеистами российского гимна

Загитова ответила на критику американской фигуристки
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?