Шлейф Пхенчхана: какие проблемы придется разгребать после Олимпиады

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После Олимпиады наших спортсменов ждет не только раздача призовых автомобилей и торжественные приемы. Игры — это всегда точка отсчета для любого вида спорта и повод для большого «разбора полетов». С учетом всех сложностей, которые навалились на нас из-за допингового скандала, с последствиями того, что случилось в Пхенчхане, придется разбираться очень долго. Вот только часть шлейфа из спортивных проблем, которые стоят перед нам в данный момент.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКР И ВОЗВРАЩЕНИЕ ФЛАГА

Возвращение России флага — одна из самых актуальных тем постолимпийских дней Reuters

Если МОК сдержит свое обещание, это должно случится уже на текущей неделе. Возвращение признания Олимпийскому комитету России избавит огромного количества организационных сложностей, в том числе — с допуском наших спортсменов на летние Игры-2020 в Токио. Но точка в допинговых претензиях к России в любом случае поставлена не будет. Наши оппоненты точно не собираются слезать со своей любимой темы. В распоряжении ВАДА остается украденная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая грозит неприятностями еще нескольким сотням наших спортсменов. А Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает работать без лицензии — перспектива ее получения без признания доклада Макларена очень туманна.

СУДЬБА СПОРТСМЕНОВ, СТАВШИХ ЖЕРТВАМИ КОМИССИИ ФУРНЕРОН

После того, как Спортивный арбитражный суд не пустил на Игры-2018 53 российских атлетов, которым комиссия под руководством Валери Фурнерон без объяснения причин не отправила приглашения в Пхенчхан, многие из пострадавших собирались искать правды в гражданских судах. Воплотят ли они свои угрозы в жизнь — большой вопрос. Ведь в случае восстановления ОКР новый виток конфронтации с МОК нам не нужен. Кроме того, никто из «жертв Фурнерон» пока не получил запрета на выступления на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и других турнирах. МОК обещал переслать «компромат» на этих спортсменов в международные федерации, но когда это будет сделано и к чему приведет — не знает никто. В такой ситуации у спортсменов очень велик соблазн не лезть на рожон и спокойно продолжать карьеру. Олимпиаду им уже не вернут никакие суды, а перспективы получения с МОК денежной компенсации — очень неопределенные.

ПРОБЛЕМЫ С СОРЕВНОВАНИЯМИ В РОССИИ И С НЕЙТРАЛЬНЫМИ ФЛАГАМИ

Долго ли российским атлетам выступать в нейтральном статусе? Reuters

Отсутствие лицензии у РУСАДА превращает все соревнования в России в бесконечную головную боль. Любые старты на территории нашей страны, включая предстоящую Универсиаду в Красноярске, может ждать судьба этапа биатлонного Кубка мира в Тюмени. Напомню, что тюменские соревнования собираются бойкотировать американцы и чехи. Кроме того, без восстановления РУСАДА не закончится дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России. Легкоатлеты и паралимпийцы не могут вечно выступать в нейтральном статусе, который существенно ущемляет их права и возможности. Как выбраться из этого замкнутого круга, пока непонятно. Дай бог еще, чтобы допинговые нападки не перекинулись на чемпионат мира по футболу — такие попытки уже предпринимаются.

РАССЛЕДОВАНИЕ ДОПИНГОВЫХ ИНЦИДЕНТОВ ИГР-2018

Бобслеистка Надежда СЕРГЕЕВА (справа) и керлингист Александр Крушельницкий были уличены в употреблении допинга Reuters

Федерация керлинга России начала расследование истории с попаданием в организм Александра Крушельницкого мельдония. Руководители этой организации продолжают верить в то, что главной причиной инцидента стал саботаж, и собираются это доказать. В том числе — в своей международной федерации, которая будет принимать решение о сроках дисквалификации Крушельницкого. Также должно быть дано объяснение, как в организм бобслеистки Надежды Сергеевой попал запрещенный триметазидин. Чем быстрее будут обнародованы обстоятельства загадочных и крайне неприятных для нашей страны дел — тем лучше.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРОВАЛЫ

Александр ЗУБКОВ не добился оправдания в CAS и может столкнуться с серьезными проблемами при выполнении своих обязанностей Reuters

Главное спортивное разочарование Пхенчхана для России — выступление наших биатлонистов, которых не оправдывает даже существенно сокращенный усилиями Фурнерон состав команды. Всем понятно, что российский биатлон ждут перемены. Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев уже выразил готовность возглавить Союз биатлонистов России, и в ближайшее время мы сможем наблюдать его борьбу за пост главы СБР.

Перемены, возможно, могут ждать и федерацию бобслея России. Во-первых, на ней лежит часть ответственности за допинговый инцидент с Сергеевой. А во-вторых, нынешний глава ФБР Александр Зубков не добился оправдания в CAS и может столкнуться с серьезными проблемами при выполнении своих обязанностей. Если Зубков не победит своих недоброжелателей в гражданском суде, то его отставка станет делом времени. Выборные конференции по окончании сезона должны пройти во всех зимних федерациях, и здесь также возможны сюрпризы.

КАК ЖИТЬ ПОД ГРУЗОМ ОБВИНЕНИЙ

В ближайшее время CAS рассмотрит дело российских биатлонисток Reuters

Глава федераций лыжных гонок России Елена Вяльбе в последний день Олимпиады-2018 пожаловалась на то, что на волне допинговых скандалов от них убеждали все спонсоры, что создает серьезные проблемы с экипировкой для спортсменов. Наверное, эту конкретную проблему в итоге решат, но очевидно, что нынешний информационный фон не способствует удержанию спонсоров в нашем спорте. И в этом плане нас ждут очень тяжелые времена. Рекламодатели очень не любят скандалов и судов. Хотя другого пути, кроме как защищать свое честное имя в судах, у наших спортсменов сейчас все равно нет.