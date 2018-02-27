Динара Алимбекова: Есть чувство, что сделали с девочками что-то грандиозное, даже великое
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова вспомнила победную для сборной Белоруссии эстафету на Играх в Пхенчхане.
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«Конечно, есть чувство, что сделали с девочками
Приняв эстафету от Иры Кривко, сразу же догнала девчонок, бежавших впереди меня. Знала, что после подъема будет равнинный участок со сложными погодными условиями, поэтому мне надо было держаться в общей группе. На вторую часть дистанции немножко не хватило, но в целом все получилось.
Когда Даша (Домрачева) бежала свой, заключительный, этап, я переодевалась, делала заминку и давала интервью. Вернулась в гонку уже к последней стрельбе.
Напомним, за сборную Белоруссии на победной эстафете на Олимпиаде выступали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.
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|22.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева
|01:12.03,4
|2
|Швеция
|Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
|+10,7
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаис Бескон
|+17,6
|4
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу
|+29,7
|5
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Терезия Полиакова, Ивона Фиалкова
|+38,4
|6
|Швейцария
|Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш
|+43,5
|7
|Польша
|Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска
|+43,6
|8
|Германия
|Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|+53,9
|9
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо
|+01.04,1
|10
|Канада
|Сара Бодри, Джулия Рэнсом, Эмма Ландер, Розанна Кроуфорд
|+01.33,4