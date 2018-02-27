Динара Алимбекова: Есть чувство, что сделали с девочками что-то грандиозное, даже великое

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«Конечно, есть чувство, что сделали с девочками что-то грандиозное, даже великое, — приводит «Прессбол» слова Алимбековой. — Очень счастлива — и до сих пор не могу подобрать подходящие слова. Конечно, я была рада, что именно мне доверили третий этап эстафеты. Сразу проанализировала тот неудачный этап, который бежала в Германии, понимая, что у меня больше нет права на ошибку. Собралась с мыслями, вспомнила — забыла: и начала с чистого листа.

Приняв эстафету от Иры Кривко, сразу же догнала девчонок, бежавших впереди меня. Знала, что после подъема будет равнинный участок со сложными погодными условиями, поэтому мне надо было держаться в общей группе. На вторую часть дистанции немножко не хватило, но в целом все получилось.

Когда Даша (Домрачева) бежала свой, заключительный, этап, я переодевалась, делала заминку и давала интервью. Вернулась в гонку уже к последней стрельбе.

Напомним, за сборную Белоруссии на победной эстафете на Олимпиаде выступали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.