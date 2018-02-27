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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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27 февраля 2018, 17:54 | Биатлон | Советский спорт

Динара Алимбекова: Есть чувство, что сделали с девочками что-то грандиозное, даже великое

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова вспомнила победную для сборной Белоруссии эстафету на Играх в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

«Конечно, есть чувство, что сделали с девочками что-то грандиозное, даже великое, — приводит «Прессбол» слова Алимбековой. — Очень счастлива — и до сих пор не могу подобрать подходящие слова. Конечно, я была рада, что именно мне доверили третий этап эстафеты. Сразу проанализировала тот неудачный этап, который бежала в Германии, понимая, что у меня больше нет права на ошибку. Собралась с мыслями, вспомнила — забыла: и начала с чистого листа.

Приняв эстафету от Иры Кривко, сразу же догнала девчонок, бежавших впереди меня. Знала, что после подъема будет равнинный участок со сложными погодными условиями, поэтому мне надо было держаться в общей группе. На вторую часть дистанции немножко не хватило, но в целом все получилось.

Когда Даша (Домрачева) бежала свой, заключительный, этап, я переодевалась, делала заминку и давала интервью. Вернулась в гонку уже к последней стрельбе.

Напомним, за сборную Белоруссии на победной эстафете на Олимпиаде выступали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.
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1.
Беларусь
2.
Швеция
3.
Франция
22.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева 01:12.03,4
2 Швеция Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг +10,7
3 Франция Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаис Бескон +17,6
4 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу +29,7
5 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Терезия Полиакова, Ивона Фиалкова +38,4
6 Швейцария Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш +43,5
7 Польша Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска +43,6
8 Германия Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер +53,9
9 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо +01.04,1
10 Канада Сара Бодри, Джулия Рэнсом, Эмма Ландер, Розанна Кроуфорд +01.33,4
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Биатлон

Биатлон.KZ. Мимо кассы

Биатлон.KZ. Мимо кассы

Вот и завершилась Белая Олимпиада в Пхенчхане — одни из самых неудачных для Казахстана зимних Игр в истории. Даже самые явные наши кандидаты на места на олимпийском пьедестале остановились в итоге далеко на подступах к наградам. Что уж тогда, казалось бы, говорить об остальных?! Однако говорить о происшедшем и анализировать итоги такого провала обязательно нужно. Иначе надеться на перемены к лучшему в будущем не приходится.
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