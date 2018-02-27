Скандалы Игр: допинг, астматики и «команда без страны»

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Дело Крушельницкого

Самым громким скандалом Олимпиады, безусловно, стал положительный допинг-тест керлингиста Александра Крушельницкого на мельдоний, из-за которого Россия потеряла бронзовую медаль в дабл-миксте — между прочим, первую олимпийскую награду в истории отечественного керлинга.

Александр Крушельницкий. AFP 2018

Спортсмен заверил, что не принимал запрещенное вещество намеренно, и Федерация керлинга России (ФКР) инициировала расследование этого дела, потребовав у Международного олимпийского комитета (МОК) видеозаписи из отеля, где проживал атлет.

Есть подозрения, что запрещенный препарат был подброшен в еду или напиток керлингиста.

Президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев рассказал о развитии событий по делу Крушельницкого, заверив, что к изучению инцидента уже подключился Следственный комитет России (СКР).

«Уже поступила обратная реакция от СКР, в ближайшее время будет проведена встреча, а также допрос членов федерации. Кроме того, будет организована работа со спортсменами и всеми, кто находился рядом с Крушельницким и его партнершей Анастасией Брызгаловой», — цитирует Свищева НСН.

При этом в пробах керлингиста была обнаружена зашкаливающая концентрация мельдония — больше, чем у дисквалифицированных за прием этого препарата теннисистки Марии Шараповой, конькобежца Павла Кулижникова и боксера Александра Поветкина.

Свищев выразил уверенность в том, что допинг был подмешан спортсмену недоброжелателями на предолимпийских сборах в Японии.

«22 января Крушельницкий сдал отрицательный тест, а затем отправился в Японию, где пробыл с 23 января по 4 февраля. Уже 12 февраля его проба оказалась положительной.

Место проведения преступления понятно. Наша задача сейчас — помочь следствию разобраться, — подытожил Свищев.

Капитуляция Сергеевой

Вера в невиновность Крушельницкого была бы еще крепче, если бы на допинге не попался еще один спортсмен из России — бобслеистка Надежда Сергеева.

В анализах атлетки нашли триметазидин — вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2014 году. Его действие схоже с мельдонием — оно также может поддерживать энергетический метаболизм сердца.

Кроме того, триметазидин является антиангинальным препаратом, так что, возможно, Сергеева по неосторожности приняла лекарство с некоторым содержанием этого вещества.

Бобслеистка фактически признала свою вину, отказавшись от вскрытия запасной пробы со своими анализами и, по сути, поставив точку в борьбе за честное имя.

Сергеева лишь сохранила за собой право попытаться сократить срок дисквалификации или отменить ее в суде.

Результат бобслеистки в Пхенчхане был аннулирован — она заняла 12-е место в двухместных санях в паре с Анастасией Кочержовой.

169 олимпийцев против 17 критериев МОК

Допинговые скандалы вокруг сборной России начались, к сожалению, задолго до начала самих соревнований.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет признал более 40 российских атлетов виновными в допинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи — 2014, аннулировав их результаты и пожизненно отстранив от Игр.

Это решение повлекло за собой другое, не менее жесткое, — МОК запретил сборной России участвовать в Олимпиаде-2018.

При этом была сделана оговорка о том, что некоторая часть спортсменов будет допущена до Пхенчхана в нейтральном статусе, без своего флага.

Однако даже в такое урезанное количество россиян МОК умудрился внести сокращения: специальная комиссия под руководством Валери Фурнейрон, принимавшая решение по допуску спортсменов, неожиданно отказала 32 атлетам, которые ранее не обвинялись в допинговых махинациях.

Среди них оказались лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин, сильнейший лыжник Сергей Устюгов, известный шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова (из-за этого распались две пары, поскольку они выступали с разными партнерами) и многие другие.

При этом МОК не назвал конкретных причин отказа по каждому спортсмену — на сайте организации был лишь опубликован общий на всех список из 17 критериев, вроде подозрительных значений профиля стероидов, несоответствий ДНК и нарушений биологического паспорта атлета.

Апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) ни к чему не привела, и только 169 олимпийцев получили право поехать в Пхенчхан (против 225 в Сочи-2014).

Один спортсмен добровольно отказался от участия в Играх на таких условиях — конькобежка Ольга Граф, которая уже является двукратным олимпийским призером.

Норвежцы-астматики

Подозрения в допинге навеяли на себя и норвежские спортсмены, которые уже давно получают терапевтические исключения, чтобы иметь легальную возможность принимать запрещенные для здоровых спортсменов препараты от астмы, помогающие дышать.

В начале Игр стало известно, что олимпийская сборная Норвегии привезла в Пхенчхан 6000 доз препаратов от астмы и десять устройств для проведения ингаляций.

Шведский телеканал SVT заинтересовался этим вопросом и провел собственное расследование, выяснив, что за последние 26 лет около 70% олимпийских наград Норвегии было завоевано астматиками. Правда, стоит добавить, что речь идет о так называемой «спортивной астме», вызванной серьезными нагрузками на дыхательный аппарат во время соревнований, а не об «обычной», которая может быть у любого человека.

Датский ученый Мортен Хорступ заявил, что один из препаратов, применяемых норвежцами, — формотерол — способен улучшить силу и спринтерскую скорость.

Однако у спортсменов есть официальное заключение от врачей, так что на этом вопрос, скорее всего, будет закрыт.

Россияне спели гимн вопреки МОК

Из-за участия наших спортсменов в Олимпиаде под нейтральными цветами им было строго запрещено исполнять свой гимн, демонстрировать национальный флаг (за исключением личной спальни) и каким бы то ни было образом показывать свою принадлежность к России — даже в соцсетях.

Однако отечественные хоккеисты не сумели сдержать патриотического порыва, когда принесли стране первое за 26 лет олимпийское золото в этом виде спорта.

На церемонии награждения спортсмены исполнили гимн России, пока над ареной разносились звуки торжественной песни МОК и вздымался флаг с олимпийскими кольцами.

Это было серьезное нарушение правил, установленных для нейтральных атлетов. Перед началом Олимпиады МОК предупреждал, что за подобные нарушения спортсмены могут быть дисквалифицированы. Однако обычно строгая организация с пониманием отнеслась к ситуации «Красной машины».

В заявлении Комитета было отмечено, что хоккеисты совершили этот поступок «в большом волнении» после того, как «выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», так что никаких санкций им за это не будет.

«Команда без страны»

С гораздо меньшим пониманием к сборной России отнеслись на Западе.

Американская газета New York Post напомнила о нейтральном статусе наших хоккеистов прямо в заголовке статьи, посвященной победе в финальном матче над Германией (4:3 ОТ), — «Команда без страны завоевала хоккейное золото».

В России бурно отреагировали на такое название материала.

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что это звучит жалко и завистливо, отметив при этом, что «все это очередная провокация и PR-ход. Через десять лет в истории не останется ни скандалов, ни всяких родченковых, ни бойкотов, ни политики НХЛ, ни всей этой драматургии и трескотни в ток-шоу. Останется только олимпийское золото России в хоккее 2018 года».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что России не впервой побеждать без своего флага (ранее это уже случалось в 1992 году, после распада СССР).

«Им надо было написать — команда без страны второй раз выиграла золото по хоккею! — передает слова Журовой «СЭ». — Если люди уже начали объяснять, как мельдоний влияет на организм керлингиста, то о чем уже можно говорить… Мы рассуждаем об абсурдности ситуации, а некоторые пытаются доказать, что мельдоний очень важен.

Цитата Здесь политики больше, чем всего остального. Если бы не было санкций, запретов на въезд, травли культурных деятелей, то можно было бы утверждать, что история только о допинге в нашей стране.

Стоит отметить, что, кроме заголовка, в статье New York Post, по сути, нет ничего провокационного. Но американские журналисты добились своей цели — просмотров и известности у них должно прибавиться.

Норовирус и одна смерть

Кишечная инфекция норовирус сразила олимпийский Пхенчхан почти с самого начала Игр. Во время соревнований заражению подверглись целых 323 человека, из которых 18 до сих пор находятся на карантине.

Оргкомитету даже пришлось отменить предматчевые и послематчевые рукопожатия спортсменов, чтобы не поощрять распространение инфекции, однако несколько атлетов все равно заразились.

Также на Олимпиаде был зафиксирован один случай смерти: 55-летний журналист из Южной Кореи, работавший на японские СМИ, был найден мертвым в своем номере.

Причины произошедшего до сих пор остаются неизвестными, однако сообщается, что скончавшийся жаловался на боли в сердце.

Эльвира Харунова