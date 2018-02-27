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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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27 февраля 2018, 16:47 | Олимпизм | Газета.Ру

Скандалы Игр: допинг, астматики и «команда без страны»

Президент Федерации керлинга России (ФКР) России Дмитрий Свищев рассказал о развитии главного скандала Олимпиады-2018 — случая с положительным тестом на мельдоний керлингиста Александра Крушельницкого. По словам чиновника, ФКР уже получила видеозаписи из отеля и попытается выяснить, кто подкинул спортсмену допинг. К делу уже подключился Следственный комитет России. «Газета.Ru» рассказывает о главных скандалах Игр в Пхенчхане.

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© Газета.Ру

Дело Крушельницкого

Самым громким скандалом Олимпиады, безусловно, стал положительный допинг-тест керлингиста Александра Крушельницкого на мельдоний, из-за которого Россия потеряла бронзовую медаль в дабл-миксте — между прочим, первую олимпийскую награду в истории отечественного керлинга.

Александр Крушельницкий.
© AFP 2018

Спортсмен заверил, что не принимал запрещенное вещество намеренно, и Федерация керлинга России (ФКР) инициировала расследование этого дела, потребовав у Международного олимпийского комитета (МОК) видеозаписи из отеля, где проживал атлет.

Есть подозрения, что запрещенный препарат был подброшен в еду или напиток керлингиста.

Президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев рассказал о развитии событий по делу Крушельницкого, заверив, что к изучению инцидента уже подключился Следственный комитет России (СКР).

«Уже поступила обратная реакция от СКР, в ближайшее время будет проведена встреча, а также допрос членов федерации. Кроме того, будет организована работа со спортсменами и всеми, кто находился рядом с Крушельницким и его партнершей Анастасией Брызгаловой», — цитирует Свищева НСН.

При этом в пробах керлингиста была обнаружена зашкаливающая концентрация мельдония — больше, чем у дисквалифицированных за прием этого препарата теннисистки Марии Шараповой, конькобежца Павла Кулижникова и боксера Александра Поветкина.

Свищев выразил уверенность в том, что допинг был подмешан спортсмену недоброжелателями на предолимпийских сборах в Японии.

«22 января Крушельницкий сдал отрицательный тест, а затем отправился в Японию, где пробыл с 23 января по 4 февраля. Уже 12 февраля его проба оказалась положительной.

Место проведения преступления понятно. Наша задача сейчас — помочь следствию разобраться, — подытожил Свищев.

Надежда Сергеева.
© РИА "Новости"

Капитуляция Сергеевой

Вера в невиновность Крушельницкого была бы еще крепче, если бы на допинге не попался еще один спортсмен из России — бобслеистка Надежда Сергеева.

В анализах атлетки нашли триметазидин — вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2014 году. Его действие схоже с мельдонием — оно также может поддерживать энергетический метаболизм сердца.

Кроме того, триметазидин является антиангинальным препаратом, так что, возможно, Сергеева по неосторожности приняла лекарство с некоторым содержанием этого вещества.

Бобслеистка фактически признала свою вину, отказавшись от вскрытия запасной пробы со своими анализами и, по сути, поставив точку в борьбе за честное имя.

Сергеева лишь сохранила за собой право попытаться сократить срок дисквалификации или отменить ее в суде.

Результат бобслеистки в Пхенчхане был аннулирован — она заняла 12-е место в двухместных санях в паре с Анастасией Кочержовой.

169 олимпийцев против 17 критериев МОК

Допинговые скандалы вокруг сборной России начались, к сожалению, задолго до начала самих соревнований.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет признал более 40 российских атлетов виновными в допинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи — 2014, аннулировав их результаты и пожизненно отстранив от Игр.

Это решение повлекло за собой другое, не менее жесткое, — МОК запретил сборной России участвовать в Олимпиаде-2018.

При этом была сделана оговорка о том, что некоторая часть спортсменов будет допущена до Пхенчхана в нейтральном статусе, без своего флага.

Однако даже в такое урезанное количество россиян МОК умудрился внести сокращения: специальная комиссия под руководством Валери Фурнейрон, принимавшая решение по допуску спортсменов, неожиданно отказала 32 атлетам, которые ранее не обвинялись в допинговых махинациях.

Среди них оказались лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин, сильнейший лыжник Сергей Устюгов, известный шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова (из-за этого распались две пары, поскольку они выступали с разными партнерами) и многие другие.

При этом МОК не назвал конкретных причин отказа по каждому спортсмену — на сайте организации был лишь опубликован общий на всех список из 17 критериев, вроде подозрительных значений профиля стероидов, несоответствий ДНК и нарушений биологического паспорта атлета.

Апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) ни к чему не привела, и только 169 олимпийцев получили право поехать в Пхенчхан (против 225 в Сочи-2014).

Один спортсмен добровольно отказался от участия в Играх на таких условиях — конькобежка Ольга Граф, которая уже является двукратным олимпийским призером.

Норвежцы-астматики

Подозрения в допинге навеяли на себя и норвежские спортсмены, которые уже давно получают терапевтические исключения, чтобы иметь легальную возможность принимать запрещенные для здоровых спортсменов препараты от астмы, помогающие дышать.

В начале Игр стало известно, что олимпийская сборная Норвегии привезла в Пхенчхан 6000 доз препаратов от астмы и десять устройств для проведения ингаляций.

Шведский телеканал SVT заинтересовался этим вопросом и провел собственное расследование, выяснив, что за последние 26 лет около 70% олимпийских наград Норвегии было завоевано астматиками. Правда, стоит добавить, что речь идет о так называемой «спортивной астме», вызванной серьезными нагрузками на дыхательный аппарат во время соревнований, а не об «обычной», которая может быть у любого человека.

Датский ученый Мортен Хорступ заявил, что один из препаратов, применяемых норвежцами, — формотерол — способен улучшить силу и спринтерскую скорость.

Однако у спортсменов есть официальное заключение от врачей, так что на этом вопрос, скорее всего, будет закрыт.

Россияне спели гимн вопреки МОК

Из-за участия наших спортсменов в Олимпиаде под нейтральными цветами им было строго запрещено исполнять свой гимн, демонстрировать национальный флаг (за исключением личной спальни) и каким бы то ни было образом показывать свою принадлежность к России — даже в соцсетях.

Однако отечественные хоккеисты не сумели сдержать патриотического порыва, когда принесли стране первое за 26 лет олимпийское золото в этом виде спорта.

На церемонии награждения спортсмены исполнили гимн России, пока над ареной разносились звуки торжественной песни МОК и вздымался флаг с олимпийскими кольцами.

Это было серьезное нарушение правил, установленных для нейтральных атлетов. Перед началом Олимпиады МОК предупреждал, что за подобные нарушения спортсмены могут быть дисквалифицированы. Однако обычно строгая организация с пониманием отнеслась к ситуации «Красной машины».

В заявлении Комитета было отмечено, что хоккеисты совершили этот поступок «в большом волнении» после того, как «выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», так что никаких санкций им за это не будет.

«Команда без страны»

С гораздо меньшим пониманием к сборной России отнеслись на Западе.

Американская газета New York Post напомнила о нейтральном статусе наших хоккеистов прямо в заголовке статьи, посвященной победе в финальном матче над Германией (4:3 ОТ), — «Команда без страны завоевала хоккейное золото».

В России бурно отреагировали на такое название материала.

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что это звучит жалко и завистливо, отметив при этом, что «все это очередная провокация и PR-ход. Через десять лет в истории не останется ни скандалов, ни всяких родченковых, ни бойкотов, ни политики НХЛ, ни всей этой драматургии и трескотни в ток-шоу. Останется только олимпийское золото России в хоккее 2018 года».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что России не впервой побеждать без своего флага (ранее это уже случалось в 1992 году, после распада СССР).

«Им надо было написать — команда без страны второй раз выиграла золото по хоккею! — передает слова Журовой «СЭ». — Если люди уже начали объяснять, как мельдоний влияет на организм керлингиста, то о чем уже можно говорить… Мы рассуждаем об абсурдности ситуации, а некоторые пытаются доказать, что мельдоний очень важен.

Стоит отметить, что, кроме заголовка, в статье New York Post, по сути, нет ничего провокационного. Но американские журналисты добились своей цели — просмотров и известности у них должно прибавиться.

Норовирус и одна смерть

Кишечная инфекция норовирус сразила олимпийский Пхенчхан почти с самого начала Игр. Во время соревнований заражению подверглись целых 323 человека, из которых 18 до сих пор находятся на карантине.

Оргкомитету даже пришлось отменить предматчевые и послематчевые рукопожатия спортсменов, чтобы не поощрять распространение инфекции, однако несколько атлетов все равно заразились.

Также на Олимпиаде был зафиксирован один случай смерти: 55-летний журналист из Южной Кореи, работавший на японские СМИ, был найден мертвым в своем номере.

Причины произошедшего до сих пор остаются неизвестными, однако сообщается, что скончавшийся жаловался на боли в сердце.

Эльвира Харунова
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