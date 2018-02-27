«А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Как Минск встретил Домрачеву, Скардино, Кривко, Алимбекову и других белорусских олимпийцев

«Сдавайте паспорта, посадочные билеты и багажные бирки», — сказал специально обученный человек, как только мы выгрузились из самолета.



На самом деле сказал не нам, а белорусским олимпийцам. Но журналисты, вернувшиеся этим же рейсом и вышедшие в таких же куртках, от спортсменов отличались мало, и нас направили в один автобус. Под шумок мы тоже сдали.



Отдельный транспорт выделили только для золотой эстафетной четверки Домрачева — Скардино — Кривко — Алимбекова. Их усадили небольшой микрик и провезли метров двадцать — к выходу. Наш автобус двинулся туда же, но остановился чуть поодаль. Оркестр набрал воздуха в грудь и радостно задул в трубы. Биатлонистки под музыку зашли в здание, где их поздравил Андрей Асташевич, а затем со всех сторон плотным кольцом окружили журналисты. После этого двери открылись и для остальных.



Вместе с олимпийцами мы, журналисты, не стали проходить через металлоискатели, проигнорировали и красный, и зеленый коридоры — мы тоже приехали победителями! Нам тоже вынесли паспорта уже на этой стороне и вернули с улыбкой.



Камеры, микрофоны, диктофоны… К олимпийским чемпионкам было совершенно не подобраться. Редакциям, рассчитывавшим получить комментарий, следовало отправлять в аэропорт крепких ребят с опытом прорываться через толпу. У миниатюрных девочек-корреспондентов не было ни одного шанса. Они подпрыгивали из-за спин крепких ребята и совершенно зря пытались просунуть диктофон.

А метрах в двадцати заряжали болельщики: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Беларусь! Беларусь!» Они пришли с цветами, плакатами, маркерами, чтобы спортсменкам было чем оставить подпись на этих плакатах.



Наши биатлонистки улыбались и отвечали в микрофоны что-то незначительное. В такой обстановке тяжело настроиться на обстоятельный разговор. Да и журналисты не претендовали на многое — им нужно было передать простые слова и простые эмоции. Победные.



Лучше всех справлялась Домрачева — она не понаслышке знает, как вести себя в подобных ситуациях. Даша чаще других брала инициативу на себя, отвечая на вопросы. Неплохо держалась и опытная Скардино. А вот Ира Кривко и Динара Алимбекова больше улыбались в камеры, чем говорили. Да и что говорить-то? Вот они, олимпийские медали, которые все говорят за них. Тем более у Алимбековой до сих пор были шальные глаза и неверие в происходящее, а Кривко в принципе не любит излишнего внимания к себе и выставлять эмоции напоказ, как сама призналась в недавнем интервью «Прессболу».



Правда, когда Домрачеву усадили в машину и увезли, остальных девушек также взяли в оборот и начали распытывать что да как. Вот, например, что говорила Динара Алимбекова:



Конечно, есть чувство, что сделали с девочками что-то грандиозное, даже великое. Очень счастлива — и до сих пор не могу подобрать подходящие слова. Конечно, я была рада, что именно мне доверили третий этап эстафеты. Сразу проанализировала тот неудачный этап, который бежала в Германии, понимая, что у меня больше нет права на ошибку. Собралась с мыслями, вспомнила — забыла: и начала с чистого листа.



Приняв эстафету от Иры Кривко, сразу же догнала девчонок, бежавших впереди меня. Знала, что после подъема будет равнинный участок со сложными погодными условиями, поэтому мне надо было держаться в общей группе. На вторую часть дистанции немножко не хватило, но в целом все получилось.



Когда Даша бежала свой, заключительный, этап, я переодевалась, делала заминку и давала интервью. Вернулась в гонку уже к последней стрельбе.



Если откровенно, пока никакой особой ответственности я не чувствую. Но, конечно, понимаю, что теперь на меня будут смотреть другими глазами — и тренеры, и болельщики, и спортсмены.

…Когда наши девушки вырвались из журналистского кольца и прошли к болельщикам, началась настоящая вакханалия. Журналисты продолжили идти за ними, фанаты старались дотронуться до биатлонисток, взять автограф и выразить благодарность… Наша великолепная четверка едва смогла добраться до автомобиля, который увез их прекрасную неизвестность.



Остальные олимпийцы тоже потихоньку разъезжались. Собирали свой скарб, грузили в автомобили, давали короткие комментарии. Юрий Альберс тоже давал. Говорил, что рад за девочек, но получилось на этих Играх далеко не все задуманное. Еще работать и работать.