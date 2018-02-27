Биатлон.KZ. Мимо кассы

С большим интересом ждали мы выступления в олимпийской Южной Корее сборной Казахстана по биатлону. И в первую, конечно, очередь — прекрасной половины нашей команды. В последние годы отечественный биатлон, особенно — женский, считалось, находится на подъеме. Объективно, замахиваться на олимпийские награды в этом виде спорта, возможно, казахстанкам было несколько рано, но, зная дерзкий характер и большие амбиции наших биатлонисток, хотелось надеяться, что, как минимум, в пределах видимости от пьедестала они оказаться в состоянии. То есть, — хотя бы в топ-6. И что в итоге?..

Даже откровенно сильнейшая наша стреляющая лыжница на данный момент Галина Вишневская, на которую и возлагались перед стартом Игр главные надежды, оправдать их оказалась не в состоянии. Лучшее место спортсменки в Пхенчхане — 20-е в гонке преследования. У мужской половины команды олимпийские результаты и вовсе аховые — здесь самое высокое место завоевал 21-летний Роман Еремин, ставший в спринте 43-м.

Не стоит и упоминать лишний раз о том, что, однозначно, сборная Казахстана по биатлону выступила в Южной Корее порядком хуже своего потенциала. О медалях тут уже думать не приходилось, однако наши стреляющие лыжники элементарно показали результаты заметно ниже своих же год назад! Если брать для сравнения прошлогодний февральский чемпионат Мира, то, скажем, в спринте каждый из казахстанцев проиграл сам себе же более минуты! Как такое возможно…

Что и говорить, с лыжным ходом у наших биатлонистов в Пхенчхане была просто беда — и это несмотря на то, что сервисная бригада сборной команды по настоянию ее главного тренера Валерия Польховского была усилена итальянским специалистом. А в результате в последний соревновательный день в биатлоне наша мужская четверка была снята с эстафеты из-за отставания от лидеров более чем на круг…

Кто виноват? И почему подобное стало возможным? Есть ли смысл валить все шишки теперь на сервисменов? Может быть, нужно обвинять в недоработке тренеров? Или всему причиной непрофессионализм собственно биатлонистов?.. А то, может быть, как не раз приходилось слышать во время Олимпиады, все дело в погоде? Другим она, правда, особо завоевывать медали не мешала, а вот против наших, создается впечатление, буквально ополчилась…

Виноваты, наверное, как всегда — все. В том числе и мы с вами, уважаемые любители биатлона Казахстана, — в том, что ждем от наших спортсменов многого. В то время как сами они, возникает ощущение, вполне готовы на деле довольствоваться малым…

Взять Швецию, которая завоевала в биатлоне в Пхенчхане четыре награды, из них две — золотые. Половину этих медалей выиграли шведки. А ведь, по сути, эта женская команда примерно одного уровня с нашей. Во всяком случае, в рейтинге Кубка наций в последние сезоны Швеция и Казахстан располагаются неподалеку. Но вот эти скандинавы оказались в Южной Корее на пике формы, а наши — и близко нет…

Почему у того же Вольфганга Пихлера получается подвести свою молодую команду, в которой нет ярких звезд, штампующих победы на этапах Кубка Мира, к Олимпиаде в наилучшей спортивной форме, а у Валерия Польховского — и близко нет?.. А ведь этот наставник не раз говорил, что именно к Играм наши лучшие спортсмены выйдут на свой пик. По факту же получился лишь пшик… Если копнуть глубже и взглянуть, как выступили в Пхенчхане сборные, возглавляемые российскими тренерами (России, Болгарии, Казахстана…), то сразу бросится в глаза, что эти команды на Олимпиаде не добились ничего. И, в то же самое время, белоруске Дарье Домрачевой, которая брала медали, к Играм помогал готовиться норвежский специалист Рогер Груббен.

Возможно, пора уже задуматься над тем, не изжила ли себя, не устарела ли российская методика подготовки биатлонистов, основанная на советской школе, продолжает ли она оставаться актуальной в настоящее время?..

Все признают: таких отличных условий подготовки, обошедшихся в немалые средства, как к Олимпиаде-2018, казахстанская сборная по биатлону никогда раньше не имела, ни разу прежде наши стреляющие лыжники не проводили столь интенсивное межсезонье. Но толку — ноль.

Значит, необходимо все же докопаться до корня причин неудачного выступления в Стране Утренней Свежести — и срочно начинать исправлять ситуацию.