Итоги Пхенчхана-2018. Для золота к Большунову нужен Устюгов

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В Пхенчхане наши «нейтралы» взяли 17 медалей, в том числе — два золота, что является худшим результатом в истории. С другой стороны, такой результат был ожидаемым после массовых дисквалификаций МОК. Так как же Россия, исходя из имевшегося у нее в наличии усеченного состава, выступила на этих Играх — плохо или хорошо?

В каких-то из 15 видов спорта так, в каких-то — этак, а в каких-то и никак. Прежде, чем сводить общую картину, стоит разобраться с каждым из них по отдельности. Кстати, заодно прикинем: каким мог бы быть наш результат, выступай в Пхенчхане все сильнейшие российские атлеты.

Сегодня, в первой половине материала, речь пойдет о видах-победителях.

СВЕРХУСПЕШНЫЕ: ЛЫЖНОЕ ЧУДО

Лыжи

Ожидалось (прогноз перед Играми с учетом дисквалификаций): 1 медаль (0 золотых).

Получилось: 8 медалей (0 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых).

Было бы в полном составе (прогноз): 10 медалей (2 золотых).

О блестящем прорыве нашей молодой лыжной команды, оставшейся без Устюгова, Легкова, Вылегжанина и других матерых бойцов, сказано-написано уже немало. Замечу лишь, что при наличии в сборной всех ветеранов некоторые из нынешних героев Пхенчхана могли бы толком не выступить на этих Играх вообще — к примеру, трехкратный призер Денис Спицов. Слишком велика была бы конкуренция за места в заявках на гонки.

Хотя присутствие Устюгова в любом случае, конечно, помогло бы. В командном спринте Сергей мог с успехом заменить Спицова в качестве напарника Александра Большунова (у последнего — четыре медали!), а в эстафете — Алексея Червоткина, который только набирал форму после болезни и на третьем этапе растерял все преимущество россиян над преследователями, до этого достигавшее 40 (!) секунд.

При «живом» Устюгове ничего подобного не случилось бы, и на финише первыми наверняка были бы наши, а не норвежцы. Да и в личных гонках (скажем, в скиатлоне) Сергей тоже добавил бы жару.

Как и Наталья Матвеева в женском командном спринте.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: ЗАГИТОВА И ХОККЕЙ

Фигурное катание

Ожидалось: 4 медали (1 золотая).

Получилось: 3 медали (1+2+0).

Было бы в полном составе: 3 медали (1 золотая).

Даже допусти МОК в Пхенчхан Ксению Столбову/Федора Климова и Александру Степанову/Ивана Букина, дополнительных наград нашим фигуристам это не принесло бы. Да, Столбова с Климовым могли помочь в командном турнире (без них произвольную программу пришлось катать третьей паре страны — Наталье Забияко и Александру Энберту), но это сократило бы наше отставание от канадцев на балл-два, максимум на три. А россияне в итоге проиграли семь. Слишком много.

В личных дисциплинах оба отстраненных дуэта тоже, скорее всего, остались бы вне пьедесталов. Вот и получается, что в самом успешном своем зимнем виде (хотя лыжники теперь имеют полное право с этим не соглашаться) Россия выступила чуть ли не по минимуму. Просто этот «минимум» на редкость высок. Он включает в себя золото-серебро Алины Загитовой и Евгении Медведевой, а также яростную борьбу за медали Евгении Тарасовой/Владимира Морозова, оставшихся четвертыми только из-за выдающихся прокатов конкурентов. Так что с «фигуркой» у нас все нормально — кроме, разве что, мужского одиночного катания.

Хоккей

Ожидалось: 1 медаль (1 золотая).

Получилось: 1 медаль (1+0+0).

Было бы в полном составе: 0 медалей.

«Ноль медалей в полном составе» — это, разумеется, на случай участия в олимпийском турнире всех игроков НХЛ. Тогда не только сборной Германии, но и нашим добраться до финала было бы ой как непросто. А так они были фаворитами — и свой статус в итоге успешно подтвердили. Пусть и с невероятным сюжетом матча за золото: напомню, что россияне отыгрались за 55 секунд до конца основного времени, заменив вратаря в меньшинстве, после чего дожали немцев в овертайме.

С флагом или без флага, с Германией или с Канадой, с энхаэловцами или без, но мы — чемпионы. Плюс можно отметить женскую хоккейную сборную, впервые в истории добравшуюся до полуфинала и всерьез боровшуюся с финками в бронзовой игре.

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ: «НЕДОРЕЗАННЫЕ» ПЛЮС ФРИСТАЙЛ

Скелетон

Ожидалось: 0 медалей.

Получилось: 1 медаль (0+1+0).

Было бы в полном составе: 2 медали (0 золотых).

Коньки

Ожидалось: 0 медалей.

Получилось: 1 медаль (0+0+1).

Было бы в полном составе: 4 медали (1 золотая).

Шорт-трек

Ожидалось: 0 медалей.

Получилось: 1 медаль (0+0+1).

Было бы в полном составе: 2 медали (0 золотых).

В коньках, шорт-треке и скелетоне МОК перед Играми основательно «прошерстил» российские составы: не были допущены ни Виктор Ан, ни Денис Юсков, ни Павел Кулижников, ни Александр Третьяков. Тем не менее, во всех трех видах наши сумели взять по медали. Причем к категории сюрпризов стоит отнести даже бронзу титулованного Семена Елистратова на «полуторке». Ведь в нынешнем сезоне он и на этой, коронной дистанции не поднимался на международные подиумы ни разу. Зато в Пхенчхане блестяще выиграл полуфинальный забег, да и финал провел очень грамотно.

Наталья Воронина после скромного 10-го места на трех километрах в начале Игр, в конце приятно удивила, став третьей на дистанции 5000 м. А молодой скелетонист Никита Трегубов и вовсе добыл серебро, на считанные сотые доли секунды обойдя британца Парсонса с латышом Дукурсом.

Хотя и Третьяков, и Елена Никитина нам в скелетоне, конечно, тоже не помешали бы. Не говоря уже об Ане (с ним, Денисом Айрапетяном и Татьяной Бородулиной Россия вполне претендовала бы на награды в обеих эстафетах по шорт-треку) и, конечно, Денисе Юскове. Было довольно грустно наблюдать, как Кьелд Нюйс «везет» всем на «полуторке» почти секунду, вместо того, чтобы биться (и это в лучшем для голландца случае) за это золото с россиянином.

А вот в весомость несостоявшихся олимпийских перспектив Кулижникова (недавно было объявлено, что он опять «пропадает с радаров» и пропустит остаток сезона из-за травмы паха) сейчас верится уже с трудом. Скорее «медальную добавку» нашим конькобежцам в Пхенчхане сулила Екатерина Шихова — на личных средних дистанциях и в командной гонке преследования.

Фристайл

Ожидалось: 1 медаль (0 золотых).

Получилось: 2 медали (0+0+2).

Было бы в полном составе: 2 медали (0 золотых).

Здесь ситуация другая: фристайл добился больше, чем от него ждали, не вопреки дисквалификациям (их не было), а «просто так». Что его заслуг ничуть не умаляет. Они ж не виноваты, что у них никого не отстранили, правда?

Хотя обладателя Кубка мира-2017/18 Максима Бурова в главный олимпийский финал по акробатике судьи не пустили все равно. Но там за него сполна отработали старший брат Илья и Павел Кротов, ставшие третьим и четвертым соответственно. А Сергей Ридзик в ски-кроссе вообще мог претендовать на золото, не влети канадец ему в спину в самом начале финального заезда. Плюс еще были несостоявшиеся варианты в могуле. В общем, поводы для оптимизма налицо.

Лев Тигай