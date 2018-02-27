Итоги Пхенчхана-2018. Для золота к Большунову нужен Устюгов
«Советский спорт» оценивает выступления россиян в разных видах спорта на ХХIII зимних Олимпийских играх.
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В Пхенчхане наши «нейтралы» взяли 17 медалей, в том числе — два золота, что является худшим результатом в истории. С другой стороны, такой результат был ожидаемым после массовых дисквалификаций МОК. Так как же Россия, исходя из имевшегося у нее в наличии усеченного состава, выступила на этих Играх — плохо или хорошо?
В
Сегодня, в первой половине материала, речь пойдет о
СВЕРХУСПЕШНЫЕ: ЛЫЖНОЕ ЧУДО
Лыжи
Ожидалось (прогноз перед Играми с учетом дисквалификаций): 1 медаль (0 золотых).
Получилось: 8 медалей (0 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых).
Было бы в полном составе (прогноз): 10 медалей (2 золотых).
О блестящем прорыве нашей молодой лыжной команды, оставшейся без Устюгова, Легкова, Вылегжанина и других матерых бойцов,
Хотя присутствие Устюгова в любом случае, конечно, помогло бы. В командном спринте Сергей мог с успехом заменить Спицова в качестве напарника Александра Большунова (у последнего — четыре медали!), а в эстафете — Алексея Червоткина, который только набирал форму после болезни и на третьем этапе растерял все преимущество россиян над преследователями, до этого достигавшее 40 (!) секунд.
Как и Наталья Матвеева в женском командном спринте.
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: ЗАГИТОВА И ХОККЕЙ
Фигурное катание
Ожидалось: 4 медали (1 золотая).
Получилось: 3 медали (1+2+0).
Было бы в полном составе: 3 медали (1 золотая).
Даже допусти МОК в Пхенчхан Ксению Столбову/Федора Климова и Александру Степанову/Ивана Букина, дополнительных наград нашим фигуристам это не принесло бы. Да, Столбова с Климовым могли помочь в командном турнире (без них произвольную программу пришлось катать третьей паре страны — Наталье Забияко и Александру Энберту), но это сократило бы наше отставание от канадцев на
В личных дисциплинах оба отстраненных дуэта тоже, скорее всего, остались бы вне пьедесталов. Вот и получается, что в самом успешном своем зимнем виде (хотя лыжники теперь имеют полное право с этим не соглашаться) Россия выступила чуть ли не по минимуму. Просто этот «минимум» на редкость высок. Он включает в себя
Хоккей
Ожидалось: 1 медаль (1 золотая).
Получилось: 1 медаль (1+0+0).
Было бы в полном составе: 0 медалей.
«Ноль медалей в полном составе» — это, разумеется, на случай участия в олимпийском турнире всех игроков НХЛ. Тогда не только сборной Германии, но и нашим добраться до финала было бы ой как непросто. А так они были фаворитами — и свой статус в итоге успешно подтвердили. Пусть и с невероятным сюжетом матча за золото: напомню, что россияне отыгрались за 55 секунд до конца основного времени, заменив вратаря в меньшинстве, после чего дожали немцев в овертайме.
С флагом или без флага, с Германией или с Канадой, с энхаэловцами или без, но мы — чемпионы. Плюс можно отметить женскую хоккейную сборную, впервые в истории добравшуюся до полуфинала и всерьез боровшуюся с финками в бронзовой игре.
ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ: «НЕДОРЕЗАННЫЕ» ПЛЮС ФРИСТАЙЛ
Скелетон
Ожидалось: 0 медалей.
Получилось: 1 медаль (0+1+0).
Было бы в полном составе: 2 медали (0 золотых).
Коньки
Ожидалось: 0 медалей.
Получилось: 1 медаль (0+0+1).
Было бы в полном составе: 4 медали (1 золотая).
Ожидалось: 0 медалей.
Получилось: 1 медаль (0+0+1).
Было бы в полном составе: 2 медали (0 золотых).
В коньках,
Хотя и Третьяков, и Елена Никитина нам в скелетоне, конечно, тоже не помешали бы. Не говоря уже об Ане (с ним, Денисом Айрапетяном и Татьяной Бородулиной Россия вполне претендовала бы на награды в обеих эстафетах по шорт-треку) и, конечно, Денисе Юскове. Было довольно грустно наблюдать, как Кьелд Нюйс «везет» всем на «полуторке» почти секунду, вместо того, чтобы биться (и это в лучшем для голландца случае) за это золото с россиянином.
А вот в весомость несостоявшихся олимпийских перспектив Кулижникова (недавно было объявлено, что он опять «пропадает с радаров» и пропустит остаток сезона
Фристайл
Ожидалось: 1 медаль (0 золотых).
Получилось: 2 медали (0+0+2).
Было бы в полном составе: 2 медали (0 золотых).
Здесь ситуация другая: фристайл добился больше, чем от него ждали, не вопреки дисквалификациям (их не было), а «просто так». Что его заслуг ничуть не умаляет. Они ж не виноваты, что у них никого не отстранили, правда?
Хотя обладателя Кубка мира-2017/18 Максима Бурова в главный олимпийский финал по акробатике судьи не пустили все равно. Но там за него сполна отработали старший брат Илья и Павел Кротов, ставшие третьим и четвертым соответственно. А Сергей Ридзик в
Лев Тигай
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