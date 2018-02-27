Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили доверие Крушельницкому
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации керлинга России в полном составе выразил доверие Александру Крушельницкому, который был лишен бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане
из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил глава ФКР Дмитрий Свищев.
Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в
«Сегодня прошло заседание исполкома федерации, на котором был утвержден состав комиссии для расследования дела Крушельницкого, а также был согласован план ее работы, — сказал Свищев. — Важно, что все члены исполкома подтвердили свое доверие Александру».
«Руководителем комиссии стал Андрианов Юрий Александрович, в него вошли восемь человек. Основные задачи сейчас — это реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами. Мы написали заявление с просьбой разобраться с ситуацией, также будем оформлять запросы во все органы, которые могут нам помочь. Также будем обращаться к создателю препарата, к нему есть много вопросов, например, о выводе мельдония из организма», — добавил собеседник агентства.
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