Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили доверие Крушельницкому

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, было обнаружено наличие мельдония, затем Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. Срок дисквалификации Крушельницкого должен определить CAS, который будет выносить решение от имени Всемирной федерации керлинга.

«Сегодня прошло заседание исполкома федерации, на котором был утвержден состав комиссии для расследования дела Крушельницкого, а также был согласован план ее работы, — сказал Свищев. — Важно, что все члены исполкома подтвердили свое доверие Александру».

«Руководителем комиссии стал Андрианов Юрий Александрович, в него вошли восемь человек. Основные задачи сейчас — это реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами. Мы написали заявление с просьбой разобраться с ситуацией, также будем оформлять запросы во все органы, которые могут нам помочь. Также будем обращаться к создателю препарата, к нему есть много вопросов, например, о выводе мельдония из организма», — добавил собеседник агентства.