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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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27 февраля 2018, 15:58 | Керлинг | ТАСС

Все члены исполкома Федерации керлинга России выразили доверие Крушельницкому

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации керлинга России в полном составе выразил доверие Александру Крушельницкому, который был лишен бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил глава ФКР Дмитрий Свищев.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, было обнаружено наличие мельдония, затем Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. Срок дисквалификации Крушельницкого должен определить CAS, который будет выносить решение от имени Всемирной федерации керлинга.

«Сегодня прошло заседание исполкома федерации, на котором был утвержден состав комиссии для расследования дела Крушельницкого, а также был согласован план ее работы, — сказал Свищев. — Важно, что все члены исполкома подтвердили свое доверие Александру».

«Руководителем комиссии стал Андрианов Юрий Александрович, в него вошли восемь человек. Основные задачи сейчас — это реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами. Мы написали заявление с просьбой разобраться с ситуацией, также будем оформлять запросы во все органы, которые могут нам помочь. Также будем обращаться к создателю препарата, к нему есть много вопросов, например, о выводе мельдония из организма», — добавил собеседник агентства.
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Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал ход расследования по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в чьей олимпийской допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество мельдоний. По словам функционера, Международный олимпийский комитет уже передал ФКР видеоматериалы по делу, а допинг спортсмену могли подбросить во время сборов в Японии.
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