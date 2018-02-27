Бронзовый призер ОИ лыжница Непряева получит от Тверской области 2,5 млн руб. на жилье

«В Тверской области реализуется комплекс мер поддержки спорта высших достижений. В рамках этой программы Наталье Непряевой и Александру Смирнову (тренер спортсменки — прим. ТАСС) будут предоставлены субсидии на приобретение жилья на территории региона в размере 2,5 млн рублей, а также единовременные выплаты в размере 300 тыс. рублей и 225 тыс. рублей соответственно», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, во вторник на встрече со спортсменкой, ее родителями и тренерами, губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил Непряеву почетным знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

«Ваше высокое достижение — это огромный вклад в имидж нашей страны, нашего региона. Это сигнал для жителей Тверской области, что можно и нужно быть успешным благодаря своему труду, пример для всех начинающих спортсменов. Рассчитываю, вы найдете время, чтобы пообщаться с воспитанниками наших спортивных школ», — сказал Руденя, вручая спортсменке нагрудный знак.

«Серьезно и целенаправленно к Олимпиаде я готовилась последние два года, а сейчас испытываю чувство выполненного долга. Внутри нашей команды были теплые отношения, это сплоченный коллектив. Спортсмены из других стран тоже были доброжелательными, всячески поддерживали», — цитирует пресс- служба Непряеву.

Воспитанница тверской спортивной школы 17 февраля в составе команды олимпийских атлетов из России завоевала бронзовую медаль в эстафете. Бронза Непряевой — первая олимпийская награда в истории тверского лыжного спорта.