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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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27 февраля 2018, 15:28 | Олимпизм | ТАСС

Путин 28 февраля поздравит российских спортсменов-призеров ОИ-2018

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 28 февраля поздравит в Кремле российских победителей и призеров XXIII Зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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© AP 2018

«Владимир Путин вручит государственные награды победителям и призерам XXIII Зимних Олимпийских игр», — отметили в Кремле.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, соревновавшиеся под олимпийским флагом, завоевали 17 медалей, в том числе две золотые. Золотые награды выиграли фигуристка Алина Загитова и российские хоккеисты, которые в финале в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 и победили на Играх впервые за 26 лет.
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