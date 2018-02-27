Путин 28 февраля поздравит российских спортсменов-призеров ОИ-2018

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«Владимир Путин вручит государственные награды победителям и призерам XXIII Зимних Олимпийских игр», — отметили в Кремле.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, соревновавшиеся под олимпийским флагом, завоевали 17 медалей, в том числе две золотые. Золотые награды выиграли фигуристка Алина Загитова и российские хоккеисты, которые в финале в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 и победили на Играх впервые за 26 лет.