Губернатор Тюменской области вручил лыжникам Большунову и Спицову денежные премии

Большунов выиграл в Пхёнчхане три серебра и одну бронзу. Он стал первым отечественным лыжником, который сумел завоевать четыре медали на одной Олимпиаде. В активе Спицова три награды — две серебряные и бронзовая.

«То, что продемонстрировали ребята в лыжных гонках — это очень серьезный прорыв, никто, наверное, не ожидал, что такие результаты вообще возможны, но это здорово, что у Дениса и Александра это получилось. Мы переживали и за нашу хоккейную команду, где выступали две представительницы Тюменской области, Мария (Баталова) сегодня здесь тоже присутствует, уровень женского хоккея растет, думаю, что следующая Олимпиада однозначно до пьедестала доведет», — отметил он.

Большунов, Спицов и их тренер Андрей Иванов получили сертификаты на 2,5 млн рублей, а первому тренеру Спицова — Евгению Ванюкову вручили сертификат на 1 млн 250 тыс. рублей. Кроме того, оба лыжника получили сертификаты на две квартиры в Тюмени. В свою очередь спортсмены подарили Якушеву мягкую игрушку из Пхёнчхана и майку с автографами.

Также на встрече денежный сертификат на сумму в 575 тыс. рублей получила тюменская хоккеистка Мария Баталова. Такой же получит и хоккеистка Валерия Павлова.