Губернатор Тюменской области вручил лыжникам Большунову и Спицову денежные премии
ТЮМЕНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во вторник вручил денежные премии лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову, которые вернулись с Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом передает корреспондент ТАСС с торжественной встречи главы региона с призерам Игр и их тренерами.
Большунов выиграл в Пхёнчхане три серебра и одну бронзу. Он стал первым отечественным лыжником, который сумел завоевать четыре медали на одной Олимпиаде. В активе Спицова три награды — две серебряные и бронзовая.
«То, что продемонстрировали ребята в лыжных гонках — это очень серьезный прорыв, никто, наверное, не ожидал, что такие результаты вообще возможны, но это здорово, что у Дениса и Александра это получилось. Мы переживали и за нашу хоккейную команду, где выступали две представительницы Тюменской области, Мария (Баталова) сегодня здесь тоже присутствует, уровень женского хоккея растет, думаю, что следующая Олимпиада однозначно до пьедестала доведет», — отметил он.
Большунов, Спицов и их тренер Андрей Иванов получили сертификаты на 2,5 млн рублей, а первому тренеру Спицова — Евгению Ванюкову вручили сертификат на 1 млн 250 тыс. рублей. Кроме того, оба лыжника получили сертификаты на две квартиры в Тюмени. В свою очередь спортсмены подарили Якушеву мягкую игрушку из Пхёнчхана и майку с автографами.
Также на встрече денежный сертификат на сумму в 575 тыс. рублей получила тюменская хоккеистка Мария Баталова. Такой же получит и хоккеистка Валерия Павлова.
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