Две бронзы фристайлистов признаны успехом

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В активе российских фристайлистов две бронзовые награды. Их завоевали Илья Буров в лыжной акробатике и Сергей Ридзик в ски-кроссе.

— Некоторые считают, что медали неожиданные, но, на самом деле, мы планировали их в женской и мужской акробатике, — сказал журналистам президент ФФР Алексей Курашов. — В женской не повезло, а в мужской удалось выиграть бронзу, несмотря на очень сильную конкуренцию. Причём, в этой дисциплине у нас медали не было 12 лет.

В 2006 году на Играх в Турине третье место занял Владимир Лебедев. — Ридзик добрался до большого финала, что сделать очень сложно, — отметил также Курашов. — Если бы не манёвр канадца, который выбил его с трассы, то он стоял бы на пьедестале ещё выше. Радует также, что спортсмены вернулись домой без травм.