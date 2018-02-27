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27 февраля 2018, 14:23 | Лыжный спорт | TeamRussia.pro

Две бронзы фристайлистов признаны успехом

Федерация фристайла России (ФФР) расценила как «очень хорошие» итоги выступления наших спортсменов в этом виде спорта на прошедших Олимпийских играх.

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В активе российских фристайлистов две бронзовые награды. Их завоевали Илья Буров в лыжной акробатике и Сергей Ридзик в ски-кроссе.

— Некоторые считают, что медали неожиданные, но, на самом деле, мы планировали их в женской и мужской акробатике, — сказал журналистам президент ФФР Алексей Курашов. — В женской не повезло, а в мужской удалось выиграть бронзу, несмотря на очень сильную конкуренцию. Причём, в этой дисциплине у нас медали не было 12 лет.

В 2006 году на Играх в Турине третье место занял Владимир Лебедев. — Ридзик добрался до большого финала, что сделать очень сложно, — отметил также Курашов. — Если бы не манёвр канадца, который выбил его с трассы, то он стоял бы на пьедестале ещё выше. Радует также, что спортсмены вернулись домой без травм.

Теперь Ридзик и другие участники олимпийских стартов в Корее отправляются в Миасс. В ближайшие выходные дни на трассе горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Челябинской области состоятся финальные заезды двух этапов Кубка мира по ски-кроссу. А квалификационные соревнования обоих этапов — уже в пятницу.
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