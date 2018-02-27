Американец призвал норвежских биатлонистов поддержать бойкот Кубка мира в России

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«Чехи, канадцы и американцы уже бойкотируют. Норвежцы! Займите жесткую позицию и станьте примером для других. Выступите против. Без резких мер IBU (Международный союз биатлонистов — прим. “Ленты.ру”) продолжит сходить с рук коррупция, игнорирование интересов спортсменов и отказ от борьбы за чистый спорт», — пишет американец.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Czech, Canada, and USA are all boycotting. Nor, Take a stand and others will follow! W/o bold action, IBU will continue to get away w/ their corrupt actions, ignoring the will of the athletes, and refusing to defend clean sport. <a href="https://twitter.com/biathlonworld?ref_src=twsrc%5Etfw">@biathlonworld</a> <a href="https://twitter.com/USBiathlon?ref_src=twsrc%5Etfw">@USBiathlon</a> <a href="https://t.co/BWCNxNOnku">https://t.co/BWCNxNOnku</a></p>— Lowellcbailey (@Lowellcbailey) <a href="https://twitter.com/Lowellcbailey/status/967494806359478275?ref_src=twsrc%5Etfw">24 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В феврале стало известно об отказе биатлонистов сборной США от участия в этапе Кубка мира в Тюмени. К бойкоту американцев присоединились и чешские спортсмены. В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили низкую эффективность подобных действий.