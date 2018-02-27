Свищев: Таблетка безобидная, но Крушельницкий потерял медаль
Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал ход расследования по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в чьей олимпийской
допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество мельдоний. По словам функционера, Международный олимпийский комитет уже передал ФКР видеоматериалы по делу, а допинг спортсмену могли подбросить во время сборов в Японии.
Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал о ходе расследования по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в чьей
«Мы уже работаем со Следственным комитетом. Как только узнали о проблеме, сразу подали письмо в СК, уже поступила обратная реакция, а в ближайшее время планируются встреча и допросы. Будет проводиться работа со спортсменами и всеми, кто был с ними в это время», — заявил Свищёв, комментируя ситуацию НСН.
Чиновник не исключил, что запрещенный препарат попал в организм спортсмена во время сборов в Японии.
«Круг-то сужается: это или Япония, или Корея.
МОК
26 февраля была обнародована мотивировочной часть решения Спортивного арбитражного суда по делу Крушельницкого. Стала известна концентрация мельдония в
Первоначально многие СМИ сообщили о «рекордной» концентрации вещества, отмечая, что в организме Крушельницкого его было в 10 раз больше, чем в пробе теннисистки Марии Шараповой, и в 100 раз больше, чем у боксера Александра Поветкина.
Однако глава ФКР Свищев пояснил ситуацию. По его словам, обнародованные показатели по
«Концентрация говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому в следующей
Президент федерации керлинга добавил, что для получения подобной концентрации вещества достаточно было «поводить кристаликом по стакану».
«Изобретатель этого лекарства четко сказал — чтобы получить такую концентрацию препарата, даже не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану — и готово, — отметил Свищев.
Если мы все докажем, ее можно будет избежать. Если нет — Крушельницкого могут отстранить от керлинга на четыре года".
По мнению чиновника, пока сложно говорить о возвращении медали атлету, уже переданной норвежским спортсменам.
«Это сложный вопрос. Таких прецедентов еще не было. Но если мы найдем преступника, а, возможно, и сообщество, которое подставило парня… Таблетка, к счастью, безобидная, но он потерял медаль и веру в честный спорт. И Крушельницкий — пострадавшее лицо, считаю, что чиновники должны вступиться за него», — заметил Свищев.
Он добавил, что федерация непременно доведет дело до логического завершения.
«Мы точно доведем это до конца и будем требовать, чтобы чиновники МОК вступились за него и вернули ему медаль. Очень на надеюсь, что нам удастся это все доказать», — передает слова функционера «Спорт-Экспресс».
Ранее бывший президент Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Андрианова в интервью «Газете.Ru» прокомментировала сложившуюся ситуацию.
«Ситуация кажется абсурдной не потому, что проверяют: можно сегодня проверить, а завтра принять. Ситуация кажется абсурдной, что спортсмен в этом сезоне выиграл практически все турниры, выиграл чемпионат Европы, был призером чемпионата мира, — отметила Андрианова. — Его постоянно проверяли на допинг — он ему не нужен был. Он был в хорошей физической и технической форме. Александр отобрался на Олимпийские игры, пройдя большой отбор внутри страны».
По ее словам, вещество попало в организм спортсмена между выездом из России и началом Олимпиады.
«Последняя проверка была прямо перед выездом на Игры, и тест был отрицательным. То есть в том, что этот препарат попал к нему в промежутке между выездом из России и началом Олимпиады (а там промежуток
Напомним, российская пара керлингистов Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли бронзовую медаль Олимпиады 13 февраля. В матче за третье место дуэт одолел норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена.
Однако уже несколько дней спустя из Пхенчхана пришли неприятные новости: в
Ранее
Однако санкций им в итоге удалось избежать: выяснилось, что препарат имеет долгий срок выведения из организма, а значит, была велика вероятность, что в пробах атлетов просто обнаруживались следы еще разрешенного вещества.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter