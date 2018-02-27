Фристайлист Буров волновался на церемонии награждения больше, чем на финальном старте ОИ

Буров завоевал бронзу в акробатике.

«Сейчас уже немного отошел от состояния шока, а тогда очень сильно радовался, не было понимания, что стал бронзовым призером, — сказал Буров. — Я мог побороться за более высокие места, но чуть “перекипел”, чуть поторопился в своем элементе, но все равно выполнил хорошо, и судьи оценили это как третье место. На церемонии награждения волновался больше, чем на старте. Медаль тяжеленькая, приятная, но есть к чему стремиться дальше».

Помимо Бурова, бронзу Игр-2018 завоевал россиянин Сергей Ридзик (ски-кросс).