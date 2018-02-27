Российский фристайлист Ридзик намерен выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане фристайлист Сергей Ридзик намерен принять участие в Играх-2022 в Пекине. Об этом он заявил журналистам.
Ридзик стал третьим в
«Ждать ли меня в Пекине? Конечно. Я не зазнаюсь после таких успехов. Я установил планку, и, надеюсь, ребята в будущем смогут ее преодолеть, а мне есть еще к чему стремиться, с этим вопросом у меня все хорошо», — сказал фристайлист.
В финале соревнований по
«Друри подошел на финише, по глазам было видно, что ему очень досадно, что так гонка завершилась для него и для меня. Мы друг другу сказали, что это ски-кросс», — заключил Ридзик.
«Когда приехал домой, мои соцсети был засыпаны сообщениями и звонками. Я первый позвонил маме, она не смотрит мои выступления, только в записи, потому что ей за меня страшно, как и мне за себя. Позвонил и сестре, остальным родственникам. Все были в шоке, мать была очень довольна, по голосу было понятно, что еле сдерживала слезы», — рассказал Ридзик.
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