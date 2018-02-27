Российский фристайлист Ридзик намерен выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине

Ридзик стал третьим в ски-кроссе на Играх-2018.

«Ждать ли меня в Пекине? Конечно. Я не зазнаюсь после таких успехов. Я установил планку, и, надеюсь, ребята в будущем смогут ее преодолеть, а мне есть еще к чему стремиться, с этим вопросом у меня все хорошо», — сказал фристайлист.

В финале соревнований по ски-кроссу Ридзик столкнулся с канадцем Кеивном Друри, но после падения смог завершить гонку на третьем месте. «Я не вспоминаю канадца плохим словом, потому что это ски-кросс. Была ли у канадцев тактика выбить меня? Не думаю, что ски-кросс настолько командный вид спорта, что кто-то может пожертвовать собой, все борются за свою медаль, каждый хочет получить золото, и я сомневаюсь, что у канадцев была такая тактика», — отметил российский спортсмен.

«Друри подошел на финише, по глазам было видно, что ему очень досадно, что так гонка завершилась для него и для меня. Мы друг другу сказали, что это ски-кросс», — заключил Ридзик.

«Когда приехал домой, мои соцсети был засыпаны сообщениями и звонками. Я первый позвонил маме, она не смотрит мои выступления, только в записи, потому что ей за меня страшно, как и мне за себя. Позвонил и сестре, остальным родственникам. Все были в шоке, мать была очень довольна, по голосу было понятно, что еле сдерживала слезы», — рассказал Ридзик.