Долгов: Российский фристайлист Смышляев пока не планирует завершать карьеру
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российский фристайлист Александр Смышляев, бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в могуле, не планирует завершать профессиональную карьеру, спортсмен планирует готовиться к чемпионату мира 2019 года в США, сообщил главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов.
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На Играх-2018 в Пхенчхане 30-летний Смышляев выступал после операции на колене, спортсмен не смог пройти в суперфинал олимпийского турнира. Российские могулисты не завоевали наград в Южной Корее.
«Считаем, что тренерский штаб (по могулу) отработал хорошо, но медаль не получилось взять. Еще надо учитывать, что Саша Смышляев собрал всю волю и желание в кулак, он соревновался через боль после перенесенной травмы. Александр пока не сказал, что завершает карьеру. У нас через год чемпионат мира в США и в его планах подготовка. Он сейчас взял небольшую паузу на восстановление», — сказал Долгов журналистам.
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