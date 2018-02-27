Долгов: Российский фристайлист Смышляев пока не планирует завершать карьеру

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На Играх-2018 в Пхенчхане 30-летний Смышляев выступал после операции на колене, спортсмен не смог пройти в суперфинал олимпийского турнира. Российские могулисты не завоевали наград в Южной Корее.

«Считаем, что тренерский штаб (по могулу) отработал хорошо, но медаль не получилось взять. Еще надо учитывать, что Саша Смышляев собрал всю волю и желание в кулак, он соревновался через боль после перенесенной травмы. Александр пока не сказал, что завершает карьеру. У нас через год чемпионат мира в США и в его планах подготовка. Он сейчас взял небольшую паузу на восстановление», — сказал Долгов журналистам.