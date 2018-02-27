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2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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27 февраля 2018, 13:46 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Долгов: Российский фристайлист Смышляев пока не планирует завершать карьеру

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российский фристайлист Александр Смышляев, бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в могуле, не планирует завершать профессиональную карьеру, спортсмен планирует готовиться к чемпионату мира 2019 года в США, сообщил главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов.

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© РИА "Новости"

На Играх-2018 в Пхенчхане 30-летний Смышляев выступал после операции на колене, спортсмен не смог пройти в суперфинал олимпийского турнира. Российские могулисты не завоевали наград в Южной Корее.

«Считаем, что тренерский штаб (по могулу) отработал хорошо, но медаль не получилось взять. Еще надо учитывать, что Саша Смышляев собрал всю волю и желание в кулак, он соревновался через боль после перенесенной травмы. Александр пока не сказал, что завершает карьеру. У нас через год чемпионат мира в США и в его планах подготовка. Он сейчас взял небольшую паузу на восстановление», — сказал Долгов журналистам.
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