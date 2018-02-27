Агентство: КНДР направит спортсменов на Паралимпиаду в Пхенчхане
ТОКИО, 27 фев — РИА Новости. КНДР направит спортсменов для участия в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 18 марта, сообщает агентство Ренхап.
Делегация атлетов должна будет отправиться в Южную Корею 7 марта, отмечает агентство.
КНДР и Южная Корея начали во вторник переговоры на рабочем уровне относительно участия северокорейских атлетов в Паралимпиаде. Ранее 22 северокорейских спортсмена приняли участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменки из КНДР вошли в состав объединенной женской сборной двух стран по хоккею, а на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом.
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