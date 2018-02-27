Агентство: КНДР направит спортсменов на Паралимпиаду в Пхенчхане

Делегация атлетов должна будет отправиться в Южную Корею 7 марта, отмечает агентство.

КНДР и Южная Корея начали во вторник переговоры на рабочем уровне относительно участия северокорейских атлетов в Паралимпиаде. Ранее 22 северокорейских спортсмена приняли участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменки из КНДР вошли в состав объединенной женской сборной двух стран по хоккею, а на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом.