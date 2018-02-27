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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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27 февраля 2018, 13:41 | Олимпизм | Р-Спорт

Агентство: КНДР направит спортсменов на Паралимпиаду в Пхенчхане

ТОКИО, 27 фев — РИА Новости. КНДР направит спортсменов для участия в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 18 марта, сообщает агентство Ренхап.

Делегация атлетов должна будет отправиться в Южную Корею 7 марта, отмечает агентство.

КНДР и Южная Корея начали во вторник переговоры на рабочем уровне относительно участия северокорейских атлетов в Паралимпиаде. Ранее 22 северокорейских спортсмена приняли участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменки из КНДР вошли в состав объединенной женской сборной двух стран по хоккею, а на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом.
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