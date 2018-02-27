Буров: Желание продолжать борьбу после травмы помогло взять медаль на ОИ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане российский фристайлист Илья Буров заявил, что желание продолжать бороться после полученной за год до Игр-2018 травмы, помогло выиграть медаль в Южной Корее.
Буров в ноябре 2016 года попал в ДТП и пропустил около года
«Очень тяжело пропускать сезон, тем более, когда был чемпионат мира, к которому я хорошо был готов. Но случилось то, что случилось, было непростое восстановление, но желание продолжать борьбу мне помогло. Я в шоке, но сейчас уже отошел от этого состояния. Я очень сильно радовался, был в непонятках, что стал бронзовым призером Олимпиады. Я мог побороться и за более высокое место, но немного перекипел, мог свой элемент выполнить еще лучше», — сказал Буров журналистам.
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