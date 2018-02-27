Тренер фристайлистов Долгов отметил, что к российским спортсменам не было негатива на ОИ

Олимпиада-2018 завершилась в воскресенье. Российские спортсмены, которые выступали в Южной Корее под олимпийским флагом, завоевали две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. На счету фристайлистов две бронзы.

«Мы удовлетворены результатами, взяли медали там, где планировали. Промежуточные итоги уже сделали, будем анализировать глубже. Во всех дисциплинах были в финале, но где-то подвели нервы, не хватило опыта. Какой-то негативной обстановки в Корее не было, никто нас не ущемлял, ни у кого не было к нам претензий, все соревновались, как семья», — рассказал Долгов.