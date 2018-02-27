Тренер фристайлистов Долгов отметил, что к российским спортсменам не было негатива на ОИ
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены не ощущали негативного отношения к себе на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом журналистам заявил главный тренер отечественных фристайлистов Александр Долгов.
Олимпиада-2018 завершилась в воскресенье. Российские спортсмены, которые выступали в Южной Корее под олимпийским флагом, завоевали две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. На счету фристайлистов две бронзы.
«Мы удовлетворены результатами, взяли медали там, где планировали. Промежуточные итоги уже сделали, будем анализировать глубже. Во всех дисциплинах были в финале, но
После турнира в мужской акробатике, где россиянин Илья Буров завоевал бронзовую медаль, несколькими федерациями были высказаны претензии по отношению к судейству. «В акробатике было ощущение, что придерживают оценки и нам, и белорусам.
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