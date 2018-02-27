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27 февраля 2018, 13:53 | Керлинг | Lenta.Ru

ФКР сузила круг подозреваемых по делу пойманного на допинге Крушельницкого

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал о ходе расследования дела Александра Крушельницкого, уличенного в употреблении запрещенных препаратов на Играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

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© AFP 2018

По словам главы ФКР, в Международном олимпийском комитете (МОК) пошли навстречу Следственному комитету России, предоставив записи видеокамер из гостиниц, где проживали отечественные олимпийцы. Свищев не исключил, что подсыпать мельдоний Крушельницкому могли на сборах в Японии перед Олимпиадой или уже в Южной Корее.

«Как только узнали о проблеме, сразу подали письмо в Следственный комитет, уже обратная реакция поступила, в ближайшее время планируются встреча и допросы нас как федерации, будет проводиться работа со спортсменами и всеми, кто был с ними в это время. Круг-то сужается. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое», — сообщил Свищев.

Из-за нарушения антидопинговых правил Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой награды в микст-старте. Атлет признал вину и отказался от слушаний в CAS. В МОК допустили, что запрещенный препарат мог попасть в организм Крушельницкого без его ведома.

© Ньюстюб
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МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации керлинга России в полном составе выразил доверие Александру Крушельницкому, который был лишен бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил глава ФКР Дмитрий Свищев.
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