ФКР сузила круг подозреваемых по делу пойманного на допинге Крушельницкого

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По словам главы ФКР, в Международном олимпийском комитете (МОК) пошли навстречу Следственному комитету России, предоставив записи видеокамер из гостиниц, где проживали отечественные олимпийцы. Свищев не исключил, что подсыпать мельдоний Крушельницкому могли на сборах в Японии перед Олимпиадой или уже в Южной Корее.

«Как только узнали о проблеме, сразу подали письмо в Следственный комитет, уже обратная реакция поступила, в ближайшее время планируются встреча и допросы нас как федерации, будет проводиться работа со спортсменами и всеми, кто был с ними в это время. Круг-то сужается. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое», — сообщил Свищев.