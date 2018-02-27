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27 февраля 2018, 13:59 | Хоккей | Чемпионат.com

Брызгалов: Олимпийское золото ничего не изменит в российском хоккее

Бронзовый призёр Олимпиады известный вратарь Илья Брызгалов прокомментировал значение олимпийского золота для развития российского хоккея.

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«Изменит лишь это золото что-то в российском хоккее? Мне кажется, ничего не изменит.

Скажут же: «Мы же правильно развиваемся, есть два базовых клуба, и больше нам ничего не надо». Каким составом ехать на чемпионат мира, я даже не знаю, тренерскому штабу виднее. Чемпионат мира в Дании мне был бы очень интересен, никогда там не был.

Мне бы очень хотелось увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это теперь надо всем вместе (профсоюзу и МОК) уговаривать Гэри Беттмэна, у него великолепная позиция для переговоров. Платите деньги и договаривайтесь — для этого и существуют переговоры, нужно заинтересовать Национальную хоккейную лигу", — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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Хоккей

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