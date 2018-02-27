От Лоха до Коляды: 6 главных провалов на Олимпиаде
Допинг керлингиста Александра Крушельницкого, падения фигуриста Михаила Коляды, а также фиаско саночника Феликса Лоха — «Газета.Ru» рассказывает о главных провалах Олимпиады в Пхенчхане.
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Михаил Коляда, фигурное катание, Россия
Одним из самых критикуемых российских спортсменов на Олимпиаде-2018 стал фигурист Михаил Коляда.
Сильно подпортило отношение отечественных болельщиков к бронзовому призеру чемпионата Европы — 2018 его провальное выступление в короткой программе командного турнира, где Михаил стал лишь восьмым, совершив целый ряд падений и ошибок.
В результате российская сборная уже после первой части первенства серьезно отстала от главного конкурента — Канады — в борьбе за золото, и догнать его впоследствии, несмотря на куда более успешные прокаты в остальных семи программах, так и не сумела, завоевав серебро.
И все бы ничего, однако своим провалом Коляда лишил золота Олимпиады не только себя и, например, дуэт Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, который ехал в Пхенчхан повторять триумф Сочи в командном турнире, но и как минимум одну из прим всего российского спорта Евгению Медведеву, уступившую в личном турнире одиночниц Алине Загитовой и ставшую лишь серебряным призером Игр.
Естественно, подобного огромная
Несколько исправить ситуацию спортсмен мог хорошими результатами в турнире одиночников, однако его и тут постигла неудача: по сумме программ россиянин стал лишь восьмым, проиграв в том числе и 18-летнему соотечественнику Дмитрию Алиеву, который занял седьмое место.
Александр Крушельницкий и Надежда Сергеева, керлинг и бобслей, Россия
До старта Игр в Пхенчхане российские болельщики едва ли могли помыслить, что в ходе соревнований, путевка на которые даже под олимпийским флагом далась отечественным спортсменам так трудно (а
Однако именно это в реальности и произошло: ровно 50 процентов допинговых случаев Пхенчхана оказались связаны с россиянами.
Запрещенные вещества были обнаружены в
Конечно же, основательно в этих историях еще только предстоит разобраться, однако на данный момент точно ясно одно: допинговые трудности вокруг российского спорта хоть и понемногу сходят на нет, однако еще далеки от своего окончательного отправления в небытие.
Мартинс Дукурс, скелетон, Латвия
В Пхенчхан Мартинс Дукурс ехал как минимум за серебром — если борьба с южнокорейцем Юн Сун Бином даже для латвийца виделась не самым многообещающим занятием, то уж стать вторым опытный спортсмен рассчитывал точно.
Готовясь к Олимпиаде-2018, Дукурс не отказывал себе в удовольствии говорить со СМИ об «украденных» у него россиянами медалях, имея в виду пересмотры Международным олимпийским комитетом (МОК) результатов Сочи, по итогам которых серебро предыдущих Игр, принадлежавшее представителю Латвии, превратилось в золото.
Подобная «алхимия», впрочем, оказалось ненадежной — уже вскоре Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул сочинскую победу Александру Третьякову, в очередной раз оставив Дукурса без заветной награды.
Совсем уж обидно латвийцу, вероятно, стало уже по окончании соревнований в Пхенчхане — на них Мартинс не просто не превзошел звездного хозяина Олимпиады, но и вовсе остался без медалей.
Причем «его» серебро досталось россиянину — «обокрал» Дукурса на этот раз Никита Трегубов, блестяще исполнивший каждую из своих попыток.
Мужская сборная Швеции по хоккею
В преддверии старта хоккейного турнира Пхенчхана, сильно обесцвеченного отсутствием всех представителей НХЛ, шведы считались одними из главных претендентов на серебро Игр-2018 — состав скандинавов смотрелся, конечно, не столь впечатляюще, как у «Красной машины», однако, на первый взгляд, не уступал даже канадскому, не говоря уже об иных соперниках.
Однако на деле
Линдси Вонн, США, горные лыжи
Звезду горных лыж Линдси Вонн, обладающую фантастическим рекордом Кубка мира по числу выигранных этапов, сложно в полной мере назвать провалившейся на завершившейся Олимпиаде —
Да и сама история спортсменки говорит против этого — в первую очередь, Вонн в Южной Корее боролась не с соперницами, но с самой собой, да и на пьедестал
А уж ее пронзительная речь после завоевания бронзы, которую она посвятила своему дедушке,
Однако абстрагируясь от всего этого и оставляя лишь один спорт, невольно понимаешь, что в Пхенчхане Вонн должна была брать куда больше, чем одно третье место — обязывал и звездный статус, и немалые авансы экспертов, прочивших представительнице США грандиозный триумф над конкурентками.
Феликс Лох, санный спорт, Германия
А завершится наш топ Лохом — гениальный саночник Феликс отправлялся в Пхенчхан за очередным пополнением своего личного «серванта» с наградами, но потерпел неожиданное фиаско, оставшись не просто без золота, но и вообще без подиума.
Причем провалился трехкратный олимпийский чемпион в своей самой последней попытке, куда он входил лидером — тогда казалось, что лишь чудо оставит спортсмена без его очередной победы.
Но именно это с Лохом и произошло — титулованный спортсмен по итогам заезда откатился аж на пятую строчку, оставшись ни с чем.
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