От Лоха до Коляды: 6 главных провалов на Олимпиаде

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Михаил Коляда, фигурное катание, Россия

Одним из самых критикуемых российских спортсменов на Олимпиаде-2018 стал фигурист Михаил Коляда.

Сильно подпортило отношение отечественных болельщиков к бронзовому призеру чемпионата Европы — 2018 его провальное выступление в короткой программе командного турнира, где Михаил стал лишь восьмым, совершив целый ряд падений и ошибок.

В результате российская сборная уже после первой части первенства серьезно отстала от главного конкурента — Канады — в борьбе за золото, и догнать его впоследствии, несмотря на куда более успешные прокаты в остальных семи программах, так и не сумела, завоевав серебро.

И все бы ничего, однако своим провалом Коляда лишил золота Олимпиады не только себя и, например, дуэт Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, который ехал в Пхенчхан повторять триумф Сочи в командном турнире, но и как минимум одну из прим всего российского спорта Евгению Медведеву, уступившую в личном турнире одиночниц Алине Загитовой и ставшую лишь серебряным призером Игр.

Естественно, подобного огромная фан-база подопечных Этери Тутберидзе Михаилу простить не смогла: в дело тут же были брошены гневные комментарии о якобы слабом характере Коляды и о неверном решении тренеров, а также просто необоснованные ругательства.

Несколько исправить ситуацию спортсмен мог хорошими результатами в турнире одиночников, однако его и тут постигла неудача: по сумме программ россиянин стал лишь восьмым, проиграв в том числе и 18-летнему соотечественнику Дмитрию Алиеву, который занял седьмое место.

Александр Крушельницкий и Надежда Сергеева, керлинг и бобслей, Россия

До старта Игр в Пхенчхане российские болельщики едва ли могли помыслить, что в ходе соревнований, путевка на которые даже под олимпийским флагом далась отечественным спортсменам так трудно (а кто-то в итоге остался и вовсе без нее), слово «допинг» всплывет в контексте России не просто как былые воспоминания, а в качестве актуального скандала.

Однако именно это в реальности и произошло: ровно 50 процентов допинговых случаев Пхенчхана оказались связаны с россиянами.

Запрещенные вещества были обнаружены в допинг-пробах бобслеистки Надежды Сергеевой и керлингиста Александра Крушельницкого, который на Играх-2018 завоевал бронзу в дабл-миксте в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой.

Причем в обоих случаях — как кажется до сих пор — не было и малейшего злого умысла: куда более вероятным здесь видится сценарий с чьим-то коварством вкупе с халатностью самих атлетов.

Конечно же, основательно в этих историях еще только предстоит разобраться, однако на данный момент точно ясно одно: допинговые трудности вокруг российского спорта хоть и понемногу сходят на нет, однако еще далеки от своего окончательного отправления в небытие.

Мартинс Дукурс, скелетон, Латвия

В Пхенчхан Мартинс Дукурс ехал как минимум за серебром — если борьба с южнокорейцем Юн Сун Бином даже для латвийца виделась не самым многообещающим занятием, то уж стать вторым опытный спортсмен рассчитывал точно.

Готовясь к Олимпиаде-2018, Дукурс не отказывал себе в удовольствии говорить со СМИ об «украденных» у него россиянами медалях, имея в виду пересмотры Международным олимпийским комитетом (МОК) результатов Сочи, по итогам которых серебро предыдущих Игр, принадлежавшее представителю Латвии, превратилось в золото.

Подобная «алхимия», впрочем, оказалось ненадежной — уже вскоре Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул сочинскую победу Александру Третьякову, в очередной раз оставив Дукурса без заветной награды.

Совсем уж обидно латвийцу, вероятно, стало уже по окончании соревнований в Пхенчхане — на них Мартинс не просто не превзошел звездного хозяина Олимпиады, но и вовсе остался без медалей.

Причем «его» серебро досталось россиянину — «обокрал» Дукурса на этот раз Никита Трегубов, блестяще исполнивший каждую из своих попыток.

Мужская сборная Швеции по хоккею

В преддверии старта хоккейного турнира Пхенчхана, сильно обесцвеченного отсутствием всех представителей НХЛ, шведы считались одними из главных претендентов на серебро Игр-2018 — состав скандинавов смотрелся, конечно, не столь впечатляюще, как у «Красной машины», однако, на первый взгляд, не уступал даже канадскому, не говоря уже об иных соперниках.

Однако на деле желто-синие провалились, выбыв из борьбы за награды еще на стадии четвертьфинала: «катком» пройдясь по групповой стадии (Германия, Норвегия и Финляндия были обыграны с общим счетом 8:1), сборная в своем первом же матче плей-офф проиграла немцам (3:4 ОТ) — как оказалось впоследствии, главной сенсации Олимпиады, — и отправилась домой, явно не оправдав возложенные на нее ожидания.

Линдси Вонн, США, горные лыжи

Звезду горных лыж Линдси Вонн, обладающую фантастическим рекордом Кубка мира по числу выигранных этапов, сложно в полной мере назвать провалившейся на завершившейся Олимпиаде — все-таки бронза Игр-2018 сделала 33-летнюю американку, соревновавшуюся еще в Солт-Лейк-Сити в 2002-м, самой возрастной олимпийской призеркой в истории горнолыжного спорта.

Да и сама история спортсменки говорит против этого — в первую очередь, Вонн в Южной Корее боролась не с соперницами, но с самой собой, да и на пьедестал все-таки попала.

А уж ее пронзительная речь после завоевания бронзы, которую она посвятила своему дедушке, когда-то воевавшему в этих краях и столь много значившему для Линдси (впоследствии она развеяла его прах над лыжной трассой), и вовсе могла не впечатлить лишь особо толстокожих.

Однако абстрагируясь от всего этого и оставляя лишь один спорт, невольно понимаешь, что в Пхенчхане Вонн должна была брать куда больше, чем одно третье место — обязывал и звездный статус, и немалые авансы экспертов, прочивших представительнице США грандиозный триумф над конкурентками.

Феликс Лох. Reuters

Феликс Лох, санный спорт, Германия

А завершится наш топ Лохом — гениальный саночник Феликс отправлялся в Пхенчхан за очередным пополнением своего личного «серванта» с наградами, но потерпел неожиданное фиаско, оставшись не просто без золота, но и вообще без подиума.

Причем провалился трехкратный олимпийский чемпион в своей самой последней попытке, куда он входил лидером — тогда казалось, что лишь чудо оставит спортсмена без его очередной победы.

Но именно это с Лохом и произошло — титулованный спортсмен по итогам заезда откатился аж на пятую строчку, оставшись ни с чем.