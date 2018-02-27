ФХР: Контракты тренеров сборной России по хоккею включают возможность продления
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Контракты всех тренеров мужской сборной России по хоккею истекают 31 мая 2018 года и включают возможность продления, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
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«Отвечаем на популярный вопрос о продолжении работы тренерского штаба национальной сборной — действующие контракты всех тренеров команды истекают 31 мая 2018 года с возможностью продления», — говорится в сообщении.
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Сборная России под руководством Олега Знарка завоевала золото Олимпийских игр в Пхенчхане, в финале победив команду Германии в овертайме со счетом 4:3.
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