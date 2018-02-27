ФХР: Контракты тренеров сборной России по хоккею включают возможность продления

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«Отвечаем на популярный вопрос о продолжении работы тренерского штаба национальной сборной — действующие контракты всех тренеров команды истекают 31 мая 2018 года с возможностью продления», — говорится в сообщении.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Отвечаем на популярный вопрос о продолжении работы тренерского штаба национальной сборной - действующие контракты всех тренеров команды истекают 31 мая 2018 года с возможностью продления.</p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/968366099648712704?ref_src=twsrc%5Etfw">27 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что федерация хочет сохранить весь тренерский штаб мужской сборной России и ставит цель выиграть Олимпиаду в Пекине в 2022 году.

Сборная России под руководством Олега Знарка завоевала золото Олимпийских игр в Пхенчхане, в финале победив команду Германии в овертайме со счетом 4:3.