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Ридзик завоевал бронзовую олимпийскую медаль в дисциплине ски-кросс. На данный момент Ридзик занимает четвертое место в зачете Кубка мира.

«Ближайшая цель у меня — добраться до тройки итогового зачета, осталось три этапа всего. Хочу хорошо выступить в этом сезоне, после олимпийской медали не собираюсь расслабляться, на этом жизнь не останавливается. По поводу следующего сезона я не хочу пока ничего загадывать. Главное — успешно закончить этот сезон и живым-здоровым», — сказал российский фристайлист.