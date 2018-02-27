Фристайлист Ридзик: Ближайшая цель — место в тройке общего зачета КМ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане российский фристайлист Сергей Ридзик заявил РИА Новости, что ближайшей своей целью видит попадание в первую тройку общего зачета Кубка мира.
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«Ближайшая цель у меня — добраться до тройки итогового зачета, осталось три этапа всего. Хочу хорошо выступить в этом сезоне, после олимпийской медали не собираюсь расслабляться, на этом жизнь не останавливается. По поводу следующего сезона я не хочу пока ничего загадывать. Главное — успешно закончить этот сезон и живым-здоровым», — сказал российский фристайлист.
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