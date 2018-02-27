Контракт главного тренера сборной России по хоккею Знарка рассчитан до 31 мая
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Контракт главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка заканчивается 31 мая. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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В воскресенье российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.
«Мы не хотели, чтобы сборная осталась без тренера сразу после Олимпиады, — сказал Третьяк. — Поэтому контракт Олега Валерьевича рассчитан до 31 мая».
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
Знарок возглавляет сборную России с 2014 года. Под его руководством национальная команда выиграла Олимпийские игры 2018 года, чемпионат мира 2014 года, выходила в полуфинал Кубка мира, становилась серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мирового первенства.
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