Олимпийская команда Беларуси сегодня возвращается на родину

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Планируется, что белорусские спортсмены приземлятся в Национальном аэропоту Минск в 12.40.

На борту самолета, который следует из Пхенчхана транзитом через Абу-Даби, будет золотая эстафетная четверка биатлонисток: Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Скардино.

Вместе с ними прилетят конькобежцы и лыжники, а также тренеры, медики и административная группа белорусской делегации. Первая группа спортсменов и тренеров, в которой была олимпийская чемпионка фристайлистка Анна Гуськова, вернулась домой на прошлой неделе.

На XXIII зимней Олимпиаде белорусы завевали 3 награды (два золота и серебро), заняв 15-е место в медальном зачете Игр в Пхенчхане.