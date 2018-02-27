Олимпийская команда Беларуси сегодня возвращается на родину
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские олимпийцы сегодня возвращаются на родину из Пхенчхана, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Планируется, что белорусские спортсмены приземлятся в Национальном аэропоту Минск в 12.40.
На борту самолета, который следует из Пхенчхана транзитом через
Вместе с ними прилетят конькобежцы и лыжники, а также тренеры, медики и административная группа белорусской делегации. Первая группа спортсменов и тренеров, в которой была олимпийская чемпионка фристайлистка Анна Гуськова, вернулась домой на прошлой неделе.
На XXIII зимней Олимпиаде белорусы завевали 3 награды (два золота и серебро), заняв 15-е место в медальном зачете Игр в Пхенчхане.
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