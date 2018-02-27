Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32685441/
27 февраля 2018, 11:16 | Олимпизм | БЕЛТА

Олимпийская команда Беларуси сегодня возвращается на родину

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские олимпийцы сегодня возвращаются на родину из Пхенчхана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Планируется, что белорусские спортсмены приземлятся в Национальном аэропоту Минск в 12.40.

На борту самолета, который следует из Пхенчхана транзитом через Абу-Даби, будет золотая эстафетная четверка биатлонисток: Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Скардино.

Вместе с ними прилетят конькобежцы и лыжники, а также тренеры, медики и административная группа белорусской делегации. Первая группа спортсменов и тренеров, в которой была олимпийская чемпионка фристайлистка Анна Гуськова, вернулась домой на прошлой неделе.

На XXIII зимней Олимпиаде белорусы завевали 3 награды (два золота и серебро), заняв 15-е место в медальном зачете Игр в Пхенчхане.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

ФОТОФАКТ: Европу накрыли аномальные морозы и снегопады

Генпрокурор о шумных соседях и бытовом хулиганстве: это серьезная проблема

Как встречали олимпийскую команду Беларуси на родине

В России задержаны участники крупной наркогруппировки
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?