Губернатор Ярославской области встретится с призером Олимпиады Буровым

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Буров завоевал бронзовую олимпийскую медаль в дисциплине лыжная акробатика. В понедельник российская команда, включая Бурова, вернулась из Пхенчхана в Москву.

«Очень рад этой медали, меня просто засыпали поздравлениями! Хочется уже скорее домой, отдыхать. Но пока никакого отдыха не получится, сейчас будут различные интервью, затем на встречу к губернатору Ярославской области. Скорее всего, первого числа (марта) пройдет эта встреча, будут чествовать. Затем десятого числа едем уже на чемпионат России, еще один старт остался», — сказал Буров.

«На Олимпийских играх была дружеская атмосфера, мне все понравилось. Только позитив, все клево! После того, как выиграл бронзовую медаль, спал груз ответственности. Но хочется большего, я буду работать для этого», — добавил собеседник агентства.