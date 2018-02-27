Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32684774/
27 февраля 2018, 10:19 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Губернатор Ярославской области встретится с призером Олимпиады Буровым

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане российский фристайлист Илья Буров сообщил РИА Новости, что в начале марта у него состоится встреча с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Буров завоевал бронзовую олимпийскую медаль в дисциплине лыжная акробатика. В понедельник российская команда, включая Бурова, вернулась из Пхенчхана в Москву.

«Очень рад этой медали, меня просто засыпали поздравлениями! Хочется уже скорее домой, отдыхать. Но пока никакого отдыха не получится, сейчас будут различные интервью, затем на встречу к губернатору Ярославской области. Скорее всего, первого числа (марта) пройдет эта встреча, будут чествовать. Затем десятого числа едем уже на чемпионат России, еще один старт остался», — сказал Буров.

«На Олимпийских играх была дружеская атмосфера, мне все понравилось. Только позитив, все клево! После того, как выиграл бронзовую медаль, спал груз ответственности. Но хочется большего, я буду работать для этого», — добавил собеседник агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Российский призер Олимпиады не заметил у норвежцев признаков астмы

Российский призер Олимпиады не заметил у норвежцев признаков астмы

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Андрей Ларьков прокомментировал скандал вокруг сборной Норвегии по лыжному спорту, взявшей с собой на Игры более шести тысяч доз препаратов против астмы. Со спортсменом общался «Татар-Информ».
Еще 7 новостей  

Евгения Медведева о том, как ее изменила Олимпиада-2018

Крушельницкий и пустота: кто подставил бронзового призера Олимпиады?

МОК прокомментировал исполнение хоккеистами российского гимна

Загитова ответила на критику американской фигуристки
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?