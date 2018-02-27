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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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27 февраля 2018, 9:08 | Олимпизм | ТАСС

СМИ: Сеул и Пхеньян обсуждают участие спортсменов из КНДР в Паралимпиаде в Пхёнчхане

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Переговоры между представителями Сеула и Пхеньяна на рабочем уровне об участии КНДР в предстоящей с 9 по 18 марта Паралимпиаде в Пхёнчхане начались во вторник в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Об этом сообщает телеканал KBS.

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© AP 2018

«На основе договоренностей, которые будут достигнуты по итогам встречи, Международный паралимпийский комитет примет решение о численности сборной КНДР и дисциплинах, в которых она будет представлена», — отмечается в сообщении. Также ожидается, что стороны затронут вопросы посещения Республики Корея северокорейскими артистами, болельщиками и журналистами.

Южную Корею на переговорах представляют директор департамента межкорейских обменов и сотрудничества Министерства объединения Южной Кореи Ли Чжу Тхэ и начальник отдела Паралимпийских игр при оргкомитете зимней Олимпиады в Пхёнчхане Им Чхан Гю.

Со стороны КНДР во встрече участвуют секретарь Комитета по мирному объединению родины Хван Чхун Сон, зампредседателя Центрального комитета федерации по поддержке инвалидов Чон Хён и заместитель секретаря Ассоциации спорта инвалидов Юн Чхоль.

Ранее сборная КНДР приняла участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые прошли с 9 по 25 февраля.
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