СМИ: Сеул и Пхеньян обсуждают участие спортсменов из КНДР в Паралимпиаде в Пхёнчхане

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«На основе договоренностей, которые будут достигнуты по итогам встречи, Международный паралимпийский комитет примет решение о численности сборной КНДР и дисциплинах, в которых она будет представлена», — отмечается в сообщении. Также ожидается, что стороны затронут вопросы посещения Республики Корея северокорейскими артистами, болельщиками и журналистами.

Южную Корею на переговорах представляют директор департамента межкорейских обменов и сотрудничества Министерства объединения Южной Кореи Ли Чжу Тхэ и начальник отдела Паралимпийских игр при оргкомитете зимней Олимпиады в Пхёнчхане Им Чхан Гю.

Со стороны КНДР во встрече участвуют секретарь Комитета по мирному объединению родины Хван Чхун Сон, зампредседателя Центрального комитета федерации по поддержке инвалидов Чон Хён и заместитель секретаря Ассоциации спорта инвалидов Юн Чхоль.

Ранее сборная КНДР приняла участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые прошли с 9 по 25 февраля.