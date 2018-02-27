Болельщики и родные встретили в аэропорту Тюмени призеров Игр-2018 Большунова и Спицова
ТЮМЕНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Болельщики и родные встретили тюменских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова, вернувшихся с Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, в аэропорту Рощино, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Большунов выиграл в Пхёнчхане три серебра и одну бронзу. Он стал первым в истории спорта отечественным лыжником, который сумел завоевать четыре медали на одной Олимпиаде. В активе 21-летнего Спицова две награды — серебряная и бронзовая.
За час до прилета в холле собрались болельщики, родственники и представители ЦСП. Сокурсники Большунова встречали медалиста с флагом родного Тюменского государственного университета.
«Еще две недели назад я не думал, что так все может для меня хорошо сложиться, я вообще мог не выступить на этих Играх», — сказал журналистам 21-летний Большунов.
Ранее сообщалось, что власти Тюменской области наградят единовременными денежными выплатами своих спортсменов, принявших участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также их тренеров. За участие назначена выплата в 575 тысяч рублей, 3 млн рублей было предусмотрено за золотую медаль, 2,5 млн — за серебряную и 2 млн — за бронзовую.
Как уточнили спортсмены журналистам, они еще не знают, куда потратят эти деньги. «Я не думал об этом, для меня это второстепенно», — сказал Большунов.
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