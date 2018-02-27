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27 февраля 2018, 1:37 | Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Ларьков назвал Олимпиаду-2018 «банальным соревнованием»

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Андрей Ларьков, завоевавший две медали на Олимпиаде-2018, назвал Игры в южнокорейском Пхёнчхане «банальным соревнованием». Об этом он рассказал журналистам во вторник в аэропорту Казани, куда прибыл после Игр.

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© РИА "Новости"
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28-летний спортсмен стал серебряным призером в эстафете, а также завоевал бронзу в марафоне классическим стилем. Ларьков впервые в карьере стал олимпийским призером.

Лыжника встречали девушки в национальных татарских костюмах, у них на подносах были чак-чак и каравай с солью. Также собрались многочисленные болельщики, представители Министерства по делам молодежи и спорта Татарстана, мэр Зеленодольска (город в Татарстане, где живет Ларьков — прим. ТАСС).

«Всем спасибо большое за то, что приехали поддержать меня, чувствовалась ваша поддержка, несмотря на большие расстояния, Татарстан, всем спасибо. Насчет мечты [получить медаль] не могу сказать, но готовились плодотворно и не один сезон, не один год, очень долго готовились. Как подготовились, так и пробежали. В принципе, эти Олимпийские игры ничем не запомнились, банальное и обычное соревнование», — сказал спортсмен.

Он добавил, что до Олимпиады сильно сказывалось отсутствие спортсменов в команде. «У нас была команда, но можно сказать, треть от команды, я имею в виду спортсменов. Это, конечно, до Олимпиады очень сильно сказывалось, но потом приехали туда, понемногу начали приходить в себя. Что касается команды обеспечения, тренеры, сервисмены, доктора, массажисты, сработали все превосходно у нас, все молодцы, всем спасибо», — отметил Ларьков.

Андрей Ларьков родился 25 ноября 1989 года в Зеленодольске, является младшим лейтенантом полиции, проходит службу в должности инспектора патрульно-постовой службы полиции в УМВД России по Нижнекамскому району Республики Татарстан.
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