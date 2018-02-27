Илья Брызгалов: На Олимпиаде многие на льду словно капусту рубили. Шли бы поварами, а не в хоккей

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ПАРНИ ДОЛЖНЫ НЕМЦАМ ПИВО ПРОСТАВИТЬ

— Олимпиада наконец-то завершилась.

— Жалко. Я бы еще две недели посмотрел.

— Мне почему-то кажется, что еще две недели олимпийского хоккейного турнира вы бы не вытерпели. Не зря же сравнивали его с Евротуром и называли безобразием.

— Смотрел, конечно, финал. И… Молодцы. Поздравляю наших парней с победой, со званием олимпийских чемпионов. Радостно за них.

— Чемпионы чемпионами, но хоккей-то был удручающего уровня.

— Смотря о чем мы говорим. Если об уровне, то он был низким. Но я просто рад за ребят. Что они получили звание олимпийских чемпионов. И Пашка Дацюк, и Илюха Ковальчук специально для этого возвращались в КХЛ и оставались. Конечно, парни должны всем немцам пиво проставить. Так умудриться проиграть — это, наверное, только немцы могут. И это как раз к вопросу об уровне хоккея. Его качестве.

— А не попади Гусев в ближний — и что тогда?

— Да ладно уже. Порадуйтесь. Команда же выиграла Олимпиаду после стольких лет. Да, все мы знаем, что хоккей был слабого уровня. Соперники были никакими. И мы все равно еле-еле душа в теле выиграли последний матч. Так вот «хорошо» играли. Но все равно в первую очередь стоит порадоваться. За ребят порадоваться! А все эти разборки о судьбе нашего хоккея, о том, как все это было проделано, во что превратилась КХЛ, и как ФХР добрела до золота — давайте оставим на потом. Может быть, какую-то новую стратегию все-таки выработаем.

— Вы примерно представляете, какой будет эта стратегия?

— Нет. Ни малейшего понятия.

— Роман Ротенберг заявил, что, если выиграли, значит, все было сделано правильно. А раз правильно — видимо, прежняя стратегия будет и дальше претворяться в жизнь.

— У меня другой взгляд на развитие хоккея. Я не говорю, что мое мнение правильное, но оно другое. Если руководство хоккея в стране считает, что направление выбрано верное, и по нему стоит идти — значит, они в это верят. А раз верят — попробуй переубеди. Будут воплощать. А потом уже время покажет, насколько же оно верное. Увидим результаты — и обсудим.

— Результат вроде бы есть — уже сейчас.

— Но вы же сами все видели, что на олимпийском хоккейном турнире было. Мастерства кот наплакал. Хоккей довольно примитивный. Игра в атаке — примитивная. Исполнение передач, бросков никуда не годилось. Мысли на льду по минимуму. Скорости всего происходящего на площадке низкие. Это все хорошо видно было. Но что об этом говорить? Уже столько всего сказано, пересказано. Все знают, что турнир такой, такой и такой.

— Не все в это верят.

— Серьезно?

— Ну да. Рассказываешь знакомым, показываешь цифры — все равно не верят.

— Ну, а зачем вы пытаетесь разбить идеалы этих людей? Может, это последнее, что осталось в его жизни, во что он верит. Стоит все-таки порадоваться. Ребята стали чемпионами. А то была бы всего одна золотая медаль, и та взятая хрупкой спиной хрупкой девчонки Алины Загитовой. А так пацаны сразу 25 штук взяли.

ЗНАРОК — ВЕСЕЛЫЙ МУЖИК

— Знарок первые свои слова адресовал журналистам. Мол, он ответил на все их вопросы. И потом еще не раз нас вспоминал. Мол, мы мешаем.

— Вы тоже должны понять — Олимпиада была главным смыслом его работы. И было несколько не совсем удачных выступлений национальной сборной под его руководством. Огромное давление. И порой одни и те же вопросы задаются на одних и тех же пресс-конференциях. И приходится отвечать на одно и то же. И порой по нескольку раз. Ему, наверное, поднадоедало это. Я, правда, не очень хорошо его знаю. Но он веселый мужик. Видимо, давление сказывалось. Поэтому я понимаю, почему он был такой закрытый.

— В Северной Америке тоже задают одни и те же вопросы. Но никто же никого не винит.

— Так, а что — стоишь, как машинка тараторишь. И все. Соперник был хорош. Мы сыграли здорово. Команда провела невероятный матч.

— Нет ли фишки в используемом языке?

— Ну, произносишь ты заученный текст. Но и по-русски можно точно так же произносить заученный. Фамилии только меняй. А вопросы одни и те же. Разве там есть какое-то разнообразие?

— Технологические какие-то, тактические вопросы — они ведь есть. Их задают. Мне, например, было бы интересно узнать, почему только одна тройка входила в зону с контролем шайбы. И Знарок на него точно не ответил бы.

— Потому что была поставлена такая задача. Вот и все. Олег Валерьевич тоже нашелся бы ответить в таком вот духе. Может, ему некомфортно, когда вокруг большое количество народу, когда камеры, диктофоны. Есть такие люди. Иногда это проходит. Иногда — нет. Вы, тем более, и сами говорили, что без диктофона он себя по-другому ведет.

— Американцы провалились. И коллеги оттуда считают, что стоило привезти в Пхенчхан сборную, полностью собранную из студентов. Тогда, мол, были бы шансы на новое «Чудо на льду».

— Вполне возможно. В NCAA хорошие ребята играют. Быстрые. Может быть, не настолько физически крепкие, но на молодежь всегда интересно смотреть. Молодежная команда по крайней мере смотрелась бы интереснее. Вспомните, молодежный чемпионат мира — это же отличный турнир. Все бегают, бьются, игры эмоциональными получаются. Техничных ребят полно, умненьких таких. А тут — в некоторых командах такие как я были собраны. Вроде закончили, но коньки снова надели и на Олимпиаду едут. Все болит, еле бежит — и на Игры. Или такие, кто на льду словно капусту рубит. Им шеф-поварами идти, а не в хоккей. Долбят эту шайбу, как ножом клюшкой работают. Шли бы в ресторан. Мне даже интересно, как выступила бы в Пхенчхане молодежная сборная США. Вряд ли хуже.

— НХЛ может вернуться — будет много интереснее. Но Гэри Бэттмен предлагает перенести хоккей на летнюю Олимпиаду. НХЛ будет проще принимать участие.

— Гэри — парень с юмором. «Chose de nouveau», — как говорят французы. Хоккей на пляже. У Беттмэна все просто. Ребят, платите деньги, и все у вас будет. Хотите хороший продукт — платите, и он у вас будет. Вон, в финале олимпийского хоккейного турнира трибуны были полупустыми. И смотрело его по телевизору вроде бы тоже довольно мало людей. Ну, МОК теперь будет с чем сравнивать. А то подзабыли уже, как это может быть. Может, сговорчивее будут теперь. Но у Беттмэна вообще отличная позиция для переговоров. И с хоккеистами, с профсоюзом, и с МОК, если они захотят. Вот оно — терпение.

— Андрей Николишин мне тут сказал, что по его информации НХЛ на 90 процентов приедет в Пекин.

— Если приедет — будет шикарно.

— Малкину будет 35 лет. Овечкину — 36.

— Не стоит концентрироваться на двух игроках. Надо вообще смотреть, какая будет команда. Лучшие годы у многих будут позади. 35−36 — это много. Замедляешься, возраст сказывается, болеть все начинает. Они не будут теми же, что и сейчас. Или в 25. Время берет свое. Может, они и не поедут никуда.

МЕЧТАЛ, ЧТОБЫ И МЕДВЕДЕВА, И ЗАГИТОВА ВЗЯЛИ ЗОЛОТО

— За кого болели в произвольной программе у женщин в фигурном катании?

— Я мечтал, чтобы обе взяли золото. И Загитова, и Медведева. И они ведь набрали одинаковое количество баллов в произвольной программе. Такого никогда не случалось. Эх, если бы и в короткой набрали одинаковое — было бы сразу два золотишка. Вообще шикарно.

— Медведеву не жалко было? Она всех обыгрывала, а тут — вторая. Расплакалась.

— Жалко. Но что тут уже поделать? Обе наши девчонки большие молодцы.

— Кого еще выделили бы из российских спортсменов?

— Лыжники красавцы. Большущие молодцы. Я вот не понимаю, почему у нас все время делают ставку на ветеранов, когда есть такая молодежь. Видать, пацанов этих зажимают постоянно. Политика опять же в федерациях во всех этих. Сколько они медалей привезли! Кому еще бегать 50 километров? Не людям же под 40. Меня поставь на лыжи — я и 5 километров не пробегу. А там по полтиннику надо бегать. Конечно, должны быть молодые и сильные. Ставку на них надо делать.

Они — будущее. Они — энергия. Они — сила. Я, как просто болельщик рассуждая, всегда делал бы ставку на молодых. Если у тебя есть три молодых быстрых лыжника — я бы взял их, а к ним четвертым опытного «дядьку Черномора». Чтобы учил ребят. Пусть это мое дилетантское мнение, но парни показали, что именно так и стоит делать. Они бежали, даже летали по трассе. Красавцы. И им вся эта ситуация вокруг допусков-недопусков пошла даже на пользу. Молодость — сила.

— А как вы вообще относитесь к таким видам спорта, как лыжи и биатлон?

— Мне нравится смотреть, когда какие-нибудь Олимпиады. Прикольно. Надо бежать. Потом остановиться. Потом еще стрелять. Черт знает где эта мишень, попробуй еще попади. А еще и ветер. Так что ребята большие молодцы.

— Можно ливообще сравнивать циклические виды с игровыми?

— Давайте не сравнивать. Не говорить о том, что круче. Дело ведь не в выборе. Они тоже молодцы. Это тяжелейший вид спорта. Сложнейший. Надо же пробежаться, дыхание восстановить. Сами пробегитесь — у вас одышка будет. А надо еще концентрироваться, стрелять и попадать, несмотря на ветер вечный. Вроде стреляешь точно — а пуля летит в мишень соседа. И ты такой: «Ёпрст».

— У Анастасии Брызгаловой забрали бронзовую медаль.