Горько! Наши олимпийцы вернулись домой, и кое-кого из них тут же позвали замуж

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

АНШЛАГ В ШЕРЕМЕТЬЕВЕ

Олимпийский огонь в Пхенчхане погас и спустя сутки в страну вернулись те, кто боролся за российский спорт и его будущее, выступая под флагом МОК, — спортсмены, тренеры, администраторы, врачи, сервисмены, руководители. Во время Игр их называли «Олимпийские атлеты из России». Сейчас их уже можно смело называть сборной России.

То, что их ждут, не вызывало сомнений. Игры для России получились крайне успешными, даже несмотря на два допинговых случая, из-за которых нашей делегации не позволили пройти под флагом страны на церемонии закрытия. Но, то, что в терминал D Шереметьева набьется почти 700 человек встречающих, повергло в шок.

Масштаб приветственной акции можно было понять по количеству машин, припаркованных вдоль Шереметьевского шоссе на подъезде к терминалам. Там же стояли автобусы лыжной российской команды, хоккейной сборной, фургоны спонсоров и телекомпаний.

СТОЛПОТВОРЕНИЕ

В самом терминале — нереальное столпотворение. Люди везде — у выхода из зала прилетов «Сатурн», рядом с разнообразными стендами, второй ярус также забит под завязку. Посещаемость явно лучше, чем на большинстве олимпийских арен.

Болельщики, группы поддержки, мамы-папы-бабушки-друзья. Если бы все эти люди запустили волну, можно было бы захлебнуться. В первую очередь, эмоциями. Их, порой, было через край.

Борт с олимпийцами задержался в Пхенчхане и прибывал в Москву с опозданием, но встречающие приехали к изначально назначенному времени. И все два с половиной часа ожидания толпа разогревалась разнообразными кричалками, скандированием «Россия-Россия!», сопровождавшимся амплитудными размахиваниями десятками флагов, пением гимна, «Катюши» и других патриотических баллад.

Люди были со всей страны. Группа поддержки бронзового призера Пхенчхана-2018 фристайлиста Ильи Бурова приехала из Ярославля, фанаты Алины Загитовой — из Татарстана, друзья Сергея Ридзика — из Мончегорска, несколько персональных поклонников хоккеиста Вадима Шипачева — из Череповца.

На втором этаже в стороне от толпы стоял Ильназ Загитов — отец новоиспеченной олимпийской чемпионки в женском фигурном катании — Алины Загитовой, которая возвращалась в Москву из Пхенчхана вместе с мамой. Но он был не один. Младшая сестра Алины — Сабина тоже приехала с отцом из Ижевска.

«ЭТА ПОБЕДА ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ»

Олимпийский комитет России (ОКР) подготовил сцену для выступлений официальных лиц после прилета и когда на ней появился президент ОКР Александр Жуков, зал взорвался оглушительными овациями. Жуков в этот момент мог почувствовать себя Стивом Джобсом во время презентации нового айфона.

— Спасибо огромное за то, что приехали встретить нашу прекрасную команду. От ОКР хочу сказать огромное спасибо нашим спортсменам за то, что они приняли решение поехать на эту Олимпиаду, а это было сделать непросто.

У многих были сомнения, надо ли ехать, за какую страну будут выступать наши спортсмены, но думаю, ни у кого нет сомнений, что золото в хоккее вчера выиграла Россия. Эта победа войдет в историю и останется в сердцах болельщиков. На этой Олимпиаде все наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце, — завершил свою речь президент ОКР.

Тем временем, из дверей зала прилета начали постепенно появляться российские спортсмены. Их буквально рвали на части корреспонденты, болельщики и желающие просто сфотографироваться. Любой человек в форме сборной России тут же собирал вокруг себя толпу из селфи-маньяков. Было довольно забавно наблюдать диалоги следующего формата:

— Смотри, я вот с этим чуваком сфоткался!

— А это кто?

— Не знаю, но все равно, прикольно. В инстаграм залью!

Впрочем, таких болельщиков тоже можно было понять. Среди российских спортсменов, выступавших в Пхенчхане, очень много молодых ребят, которые пока еще не слишком известны. Многих звезд не пригласил в Корею МОК. Теперь стране пора запоминать новые лица.

Особой популярностью пользовались, конечно же, российские хоккеисты, которые добыли для страны первое олимпийское золото за 26 лет. К слову, тогда в Альбервилле-1992 наша команда также побеждала под нейтральным флагом. Хедлайнером у хоккеистов стал Кирилл Капризов, забивший золотой гол в овертайме.

— Золотая медаль — это самые лучшие ощущения, какие только могут быть, — сказал Кирилл. И не поспоришь.

— Уже много дней прошло, немного подзабыл те эмоции. Я просто был рад и горд, что у меня получилось. Очень благодарен тем людям, которые стоят у меня за спиной, потому что без них я бы не справился. Если честно, не ожидал такого количества болельщиков. Я очень устал, потому что встал рано утром, ехал четыре часа на автобусе до аэропорта Сеула, потом четыре часа сидели и еще полтора часа ждали рейс, — Семен Елистратов с трудом сдерживал напор журналистов. Было видно, что перелет дался ему очень тяжело. Еще бы, девять часов в воздухе!

«Я — ГЛАВНЫЙ СУВЕНИР»

Самое приятное в этот вечер досталось двум нашим лыжницам — Анне Нечаевской и Анастасии Седовой. Их молодые люди сделали им предложение руки и сердца. Конечно, это была спланированная акция — но самая настоящая!

А вот лыжник Александр Большунов, завоевавший в Пхенчхане четыре медали, бодрился, вовсю улыбался, раздавал автографы и со всеми фотографировался. Создавалось впечатление, что он не отказал никому.

— Привез ли я сувениры родным? Да я вообще — главный сувенир — отшучивался он, отвечая на вопросы коллег. — Ближайшие планы? Сбежать от вас. Очень хочется спать и увидеть родных — завершил сеанс общения с прессой Большунов.

Впрочем, были и те, кто привез из Пхенчхана куда меньше позитивных эмоций. В частности, партнер Большунова по серебряной эстафетной команде Алексей Червоткин. По всему видно, что до он сих пор не может себе простить неудачное выступление на своем этапе.

— Хотелось бы поблагодарить болельщиков, они очень здорово за нас болели в Пхенчхане. Их было очень хорошо слышно, поддержка чувствовалась. Итогами Олимпиады для себя я не очень доволен. Провел всего две гонки и показал совсем не те результаты, на которые рассчитывал. Что касается атмосферы на Играх, то, честно говоря, не чувствовалось, что это именно Олимпиада. Все выглядело, как обычные соревнования высокого уровня, — сказал Червоткин.

Фигурист Дмитрий Соловьев, ставший серебряным призером в командных соревнованиях по фигурному катанию, выглядел крайне уставшим и тоже не излучал особой радости, когда говорил о прошедшей Олимпиаде.

— Сейчас просто хочется прийти домой и выспаться, ведь физические и эмоциональные силы до сих пор на льду, сейчас их нужно восполнить. Нас так же здорово встречали после Игр в Сочи, но здесь особая атмосфера. Нас встречают очень тепло, сразу понимаешь, что ты наконец-то дома, — сразу было видно, что Дмитрий оставил в Пхенчхане все силы и эмоции.

На многих российских спортсменах сказался хоккейный финал. Некоторые говорили сорванными голосами. В частности из-за этого Алена Заварзина отказывала журналистам — так болела за хоккеистов, что голоса почти не осталось.