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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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26 февраля 2018, 22:42 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Спицов: Не надо называть российских лыжников героями Олимпиады

Трехкратный призер Олимпиады в Пхенчхане Денис Спицов заявил, что не надо называть российских лыжников героями Игр-2018, потому что им еще есть к чему стремиться в будущем.

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© AFP 2018

Спицов на Олимпиаде завоевал серебро в эстафете и командном спринте и стал бронзовым призером в гонке на 15 км свободным стилем. Всего лыжники завоевали на Играх 8 из 17 наград российской сборной.

«Не хотелось бы, чтобы нас возносили, называли героями. Надо поскорее постараться забыть эти медали, оставить все позади и добиваться чего-то большего, стремиться вперед. Есть еще куда стремиться! Но нам очень приятно, что удалось показать такой хороший результат за страну, за тех ребят, которые не смогли поехать», — сказал Спицов журналистам.

«Самое яркое впечатление? Все были яркими! Наверное, первое яркое впечатление было, когда была первая медаль. Это незабываемые эмоции — наконец-то я попал на этот заветный пьедестал после четвертого места в скиатлоне», — рассказал лыжник.
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