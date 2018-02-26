Спицов: Не надо называть российских лыжников героями Олимпиады

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Спицов на Олимпиаде завоевал серебро в эстафете и командном спринте и стал бронзовым призером в гонке на 15 км свободным стилем. Всего лыжники завоевали на Играх 8 из 17 наград российской сборной.

«Не хотелось бы, чтобы нас возносили, называли героями. Надо поскорее постараться забыть эти медали, оставить все позади и добиваться чего-то большего, стремиться вперед. Есть еще куда стремиться! Но нам очень приятно, что удалось показать такой хороший результат за страну, за тех ребят, которые не смогли поехать», — сказал Спицов журналистам.