Спицов: Не надо называть российских лыжников героями Олимпиады
Трехкратный призер Олимпиады в Пхенчхане Денис Спицов заявил, что не надо называть российских лыжников героями Игр-2018, потому что им еще есть к чему стремиться в будущем.
Спицов на Олимпиаде завоевал серебро в эстафете и командном спринте и стал бронзовым призером в гонке на 15 км свободным стилем. Всего лыжники завоевали на Играх 8 из 17 наград российской сборной.
«Не хотелось бы, чтобы нас возносили, называли героями. Надо поскорее постараться забыть эти медали, оставить все позади и добиваться
«Самое яркое впечатление? Все были яркими! Наверное, первое яркое впечатление было, когда была первая медаль. Это незабываемые эмоции —
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