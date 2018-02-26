Брызгалов: Кошечкин в финале ОИ прилично нервничал, выбрасывался далеко из ворот

«В финале в концовке была закруточка довольно интересная. Нужно немцам поаплодировать — умудриться так золото отдать. Порадуемся за наших ребят: не сдались и вышли из сложной ситуации. Нашли в себе силы и возможность отыграть этот гол, а потом уже было всё ясно для немцев. Уровень немецких хоккеистов, конечно, намного ниже, чем у наших игроков. Молодцы, что дали бой.



Мне кажется, сказывалось, что это финал. Нервы. Ребята осознавали, что возможности стать олимпийскими чемпионами может больше не представиться. По Васе Кошечкину было видно, что он нервничал и дрожь в ногах была. Очень редко видишь, что он находился не в своей тарелке. Нервничал в финале Вася очень прилично. Обычно он играет очень уверенно и спокойно, старается не делать лишних движений. Была заметна нервозность в том же моменте со вторым и третьим голами. Обычно просто небольшой толчок делает, за счёт огромных габаритов просто стоит спокойно и решает проблемы довольно легко. А в финале он просто выбрасывался далеко из ворот, не контролируя игру, старался закрыть как можно больше, чтобы шайба в него попала. Это признак того, что Вася эти моменты не контролировал, хотя в других матчах он довольно легко с ними справлялся. Но это финал, поэтому нервы понятны. Да это всё ерунда, главное, что мы выиграли», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.