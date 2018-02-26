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2 Германия 14 10 7
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26 февраля 2018, 23:23 | Лыжный спорт | ТАСС

Лыжница Белорукова отметила теплое отношение к российским спортсменам на Олимпиаде

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане в лыжных гонках Юлия Белорукова отметила хорошую атмосферу и теплое отношение к российским спортсменам на Играх. Об этом она рассказала журналистам во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

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© РИА "Новости"
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В понедельник российские спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх, вернулись в Москву.

«Чувствовала поддержку болельщиков, очень много писали в соцсетях, и на телефон пишут люди и даже письма шлют, просто огромное количество поздравлений. Хотя и до Олимпиады поддержка была огромной. На Играх, честно говоря, было очень круто и атмосфера была хорошая, не сказать, что было очень сложно. Нас готовили, что, возможно, будут какие- то взгляды со стороны, но ничего такого не было — все очень тепло к нам относились», — заявила Белорукова.

Белорукова завоевала бронзовые медали в спринте классическим стилем и в эстафете. «Самый напряженный момент был тогда, когда уже было две медали, очень трудно было собраться на последующие гонки», — сказала лыжница.

«У нас этапы Кубка мира сейчас, а вот на Кубке России не выступлю. Мы съездили на Олимпиаду, мы счастливы, приехали с медалями, поэтому нам на этапы Кубка мира ехать. Буквально несколько дней на отдых и поедем», — заключила Белорукова.

Первый после Олимпиады этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 3 по 4 марта в финском Лахти. На Олимпиаде в Пхёнчхане, которая завершилась в воскресенье, российские спортсмены завоевали 17 медалей — две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.
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